AMLO le teme más a los “huachicoleros de arriba”

Andrés Manuel López Obrador precandidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia aseguró que el robo de combustible en Puebla y en el país es muy grave e indicó que “le dan más miedo los huachicoleros de arriba que los de abajo”, haciendo alusión al grupo que se mantiene en el poder en la entidad.

Lee también en La Silla Rota: AMLO estancado, Meade no levanta: Damián Zepeda

Previa a su visita al municipio de Palmar de Bravo, que pertenece a la zona conocida como el Triángulo Rojo, López Obrador señaló en entrevista, que la generación de empleos es una buena estrategia para erradicar el robo de combustible en la entidad y en la República. Dijo que solo así se evitará que existan “huachicoleros de arriba y de abajo”.

Es muy grave pero así como existen los huachicoleros de abajo, así existen los huachicoleros de arriba. Esos sí me dan más miedo. Que haya trabajo para que nadie se vea en la necesidad de robar, no va haber huachicoleros ni arriba ni abajo”, indicó.

López Obrador descartó que acudir al municipio de Palmar de Bravo fuera un riesgo, pues dijo que no le daba temor realizar un evento de precampaña en dicho lugar.

En su visita en Zoquitlán, Andrés Manuel aseguró que buscará la paz y tranquilidad con educación ya que muchas muertes por violencia han sido en manos de jóvenes.

“En donde hay huachicol se trabajaba la tierra de manera ejemplar, pero se le abandonó al campo y muchos jóvenes se fueron por la vía fácil. Terminaremos con los huachicoleros porque tendrán trabajo todos los mexicanos, todo se resume a una frase becarios sí, huachicoleros no”.

Como parte de sus sesiones informativas, Andrés Manuel dijo que no se privatizará el agua, además que todos los proyectos de hidroeléctricas no se van a construir si no tienen el consentimiento de las comunidades.

mlmt