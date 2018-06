Andrea Escalona Hot

Andrea Escalona caminó por Reforma en sexy traje de baño para pagar apuesta

Andrea Escalona pagó su apuesta y dejó a más de uno con la boca abierta al caminar en traje de baño por un tramo de Paseo de la Reforma

REDACCIÓN 18/06/2018 04:16 p.m.

Tras el triunfo de la Selección Mexicana, Andrea Escalona cumplió su apuesta y caminó en sexy traje de baño por la avenida Reforma (FOTO TOMADA DE WEB)

Tras el triunfo de la Selección Mexicana, Andrea Escalona pagó su apuesta y caminó por la avenida Paseo de la Reforma portando únicamente un sexy traje de baño con el que dejó a más de uno con la boca abierta. Y es que la hija de Magda Rodríguez prometió que si México ganaba, estaba dispuesta a caminar en traje de baño por Reforma.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Escalona publicó un video en Instagram, como prueba del pago de la apuesta y lo acompañó del siguiente mensaje: "Pagando apuesta. Lo que se dice con la boca, se cumple con ovarios. Todos sea por mi Selección. Ponte la verde aunque yo me la quite".

Aunque hubo quienes aplaudieron la "hazaña" de Andrea, también hubo quienes la criticaron y tacharon de ridícula.

Cumpliendo ???????????? Una publicación compartida de andy_escalona (@andy_escalona) el 18 Jun, 2018 a las 5:48 PDT

"¡Ay por Dios! Apuesta algo de provecho, no andar enseñando nalga, eso ¿qué? Lo que es querer llamar la atención", "Ridícula. Si es lo que te gusta andar enseñando", "Exhibicionismo por encima de la ética y discreción. Pudo usar algo menos vulgar. Aunque como dicen por ahí: lo que no se exhibe no se vende", opinaron.

