"No me voy a poner lo que tú quieras": Así respondió Andrea Legarreta ente las críticas

REDACCIÓN 14/09/2018 06:43 p.m.

Andrea Legarreta es una de las figuras más criticadas en redes sociales, pero al parecer esta situación ya la "cansó", pues luego de recibir varios comentarios negativos por un look que usó en el programa "Hoy" decidió responder a sus detractores. "No me voy a poner lo que tú quieras", les dejó claro.

De acuerdo con Univision, Todo parece indicar que lo que molestó a Legarreta fue que la gente la tachara de usar ropa que no va con su edad, pero sí con la de un "milennial" y es que hay que recordar que ya tiene 47 años.

"Se quedó en la edad de sus hijas y ya está llegando a los cincuentas" / "Ya no te vistas así" / "Estás grande, vístete de acuerdo a tu edad", fueron algunos de los comentarios que recibió la famosa en la imagen.

Sin embargo, los "haters" no esperaban que Andrea respondiera a los ataques, y mucho menos, que sus palabras fueran tan ciertas y contundentes:

Qué manera de querer fastidiar con los años jajajaja ¿Qué esperas? ¿Qué me ponga pantalón ancho de terlenca, blusa nylon, un chal y zapatos mocasines con suela flexible? No lo voy a hacer, si a ti te gusta usar eso, lo respeto, pero no me voy a poner lo que tú quieras. Uso y usaré lo que me gusta más allá de mi edad, porque quiero y puedo y cada quien debe usar lo que quiera, ¿Cómo ves? Gracias bye (sic) respondió.

El enojo de Andrea Legarreta no paró ahí y hace unas horas volvió a emitir un contundente mensaje a quienes la señalan.

"Ya bastantes personas hay afuera queriendo atacarte, como para que también te juzgues y te critiques cruelmente... ÁMATE POR FAAAAA!! Y haz cosas buenas por y para ti!! Eres hermos@!!! Y que te valga madre lo que digan los demás!", escribió al lado de la postal.

nl

LEA TAMBIEN ¿Plagio o tributo? Michael Kors lanza sudadera de jerga mexicana Esta prenda indígena llega a la alta costura y no por parte de mexicanos

LEA TAMBIEN Afirman que Marjorie de Sousa deja sin comer a su hijo horas antes de que vea a Julián Gil El diseñador Gustavo Matta y una ex empleada de Marjorie declararon que lo hace para que Matías llorara durante las convivencias con Julián Gil

LEA TAMBIEN La cinta de Alfonso Cuarón, "Roma", representará a México en los Oscar "Roma" será la única cinta mexicana que representará a México en los Oscar y Goya