Andrea Legarreta lanzó palabras obscenas cuando le volvieron a preguntar por el dólar

"Lo que sucedió después y donde se llevó fue muy cruel", dijo Andrea Legarreta y después estalló lanzando palabras obscenas

Adela Micha le recordó a Andrea Legarreta la polémica que se generó hace un par de años tras su comentario sobre el dólar que hizo en el programa "Hoy" (FOTO TOMADA DE WEB)

En entrevista con Adela Micha, Andrea Legarreta recordó la polémica que se generó sobre sus declaraciones en torno al dólar, algo que la hizo llorar e incluso soltar palabras obscenas al tema.

De acuerdo con E-Consulta, Legarreta dio su propia explicación de lo que ocurrió en aquel momento: "Lo que se buscó, lo que se presentía como producción es que mientras esté subiendo el dólar lo que es producto mexicano no te lo pueden subir, no lo debes permitir".

"A mí se me ve que estoy respondiendo a lo que está pasando de una forma en la que no estoy cómoda y en la que no estoy de acuerdo con la que el dólar este subiendo", agregó.

Yo nunca dije que no afecte la economía de los mexicanos, aclaró Andrea, quien además expresó que los economistas dijeron que no estuvo mal lo que se dijo en la emisión.

Lo que sucedió después y donde se llevó fue muy cruel, dijo Legarreta. Ponle que sí lo dije, ¿eso amerita que te digan voy a matarte a ti y a tus hijas?, lamentó la conductora de "Hoy" con la voz entrecortada y los ojos llorosos.

"Yo llore casi un mes durante las noches", recordó la conductora. Al referirse en un hipotético de que lo hubiera dicho, Andrea dijo que eso no le da "derecho a nadie a desearle la muerte a tus seres queridos".

Sobre las bromas que se hicieron sobre ella e incluso la llamaron economista, Andrea Legarreta explotó y gritó: "Hay la economista... la economista mis huevos"

No tengo un pelo de pendeja, claro que me equivoco y claro que cometo errores. No tengo pelo de pendeja y sí me equivoco, dijo en torno a lo ocurrido y sus errores que puede tener.

