"Te subió 30 kilos", "pareces novia": Destrozan a Andrea Legarreta por usar este vestido

REDACCIÓN 11/03/2019 04:26 p.m.

Aunque es considerada como una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, Andrea Legarreta no se salvó de las críticas durante la alfombra azul de los premios TVYNovelas, en redes sociales la destrozaron con comentarios donde la tachaban de gorda y de haberse disfrazado de novia para el evento.

De acuerdo con Soy Carmín, Legarreta dio de qué hablar debido al vestido que lució para la gala; pues a pesar de ser un diseño original, a muchos usuarios no les agradó en lo absoluto.

El vestido es un diseño de la mexicana Margarita Moreno, es de color blanco con detalles platinados que hicieron lucir guapa a Andrea. Sin embargo, según sus fans "se veía gorda".

"Estoy de acuerdo que eres muy guapa y de las mejores vestidas.. pero ese vestido no te favorecía nada.. te veias con un cuerpo que no tienes osea llenita... era vestido como de Hada madrina de Cenicienta.. no te lo pongas nunca mas...", "La tela hermosa pero te subió 30 kilos, que lástima".

"Que mentira eres muy bella pero tu vestido no te lucio. Muy anticuado, no apto para los premios y con ese cuerpazo podrías haber lucido algo mucho mejor", "Hoy si fallaste con el vestido fatal, te engordaron como 20 kilos", "La engordaron como 20 kilos no le favoreció para nada", fueron algunos de los comentarios que recibió Legarreta en Instagram.

De igual forma, otro de sus seguidores señalaron que el vestido de Andrea parecía de novia, por lo que escribieron diversos comentarios al respecto.

"La verdad no me gusta. Parece un vestido de novia. Y no para la presentación de un evento", "Parece un vestido de novia", "Andy hermosa, pero el vestido parece de novia", "Maquillaje precioso! Peinado igual! Lo único el vestido parecías novia ", "La verdad parecía de novia .. pero tú rostro impecable como siempre", "Parece de Novia ahora sí no favoreció nadita ", fueron otros de los comentarios que recibió Andrea Legarreta de sus seguidores.

Cabe mencionar que el programa "Hoy" recibió el reconocimiento en como el "Mejor programa de entretenimiento" de este año.

nl

