Esta foto mostró que Andrea Legarreta prefiere "Hoy" sin Magda Rodríguez

09/11/2018

Andrea Legarreta publicó una foto en Instagram, de sus mejores recuerdos del 2017 con su ex jefe el productor Reynaldo López, que dejó en claro que el programa "Hoy" era mucho mejor en aquel entonces que lo que es ahora bajo la batuta de Magda Rodríguez.

De acuerdo con Debate este fue el mensaje de Legarreta: "Ayer me topé con esta foto! Me reía solo de recordar las risas de esa tarde y de esa gran época!!"

En la imagen aparece Galilea Montijo, Maca Carriedo, Andrea Legarreta, Pedro Prieto, Natalia Téllez y el mismo ex productor quien ahora está enfocado en otros proyectos.

Recordemos que mucho se ha dicho sobre la nueva relación entre la nueva productora Magda Rodríguez y Andrea pues al parecer no existe algún lazo de amistad sino laboral.

Incluso se dijo en más de una ocasión porque la conductora del matutino no acudió a la fiesta de cumpleaños de su jefa pues la mayoría de sus conductores no asistieron.

Estos fueron algunos de los comentarios de los usuarios, apoyando la postura de Legarreta, señalando que el programa "Hoy" era mucho mejor antes de que llegara Magda:

"Cuando el @programahoy era súper padre", "Ojalá regresara Reynaldo, está productores no me gusta desde q está ella mas que convivencia es falta de respeto entre los conductores y algunos invitados he dejado de verlos ya no me gusta el programa", "Que bonita familia y que bonita época del programa. Y pensar que ahora es pésimo".

