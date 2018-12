Andrea Legarreta desmiente tener un amante y reta al reportero a mostrar pruebas

REDACCIÓN 04/12/2018 05:28 p.m.

Andrea Legarreta, conductora del programa "Hoy", desmintió las versiones que señalan que tiene un amante poderoso, además retó al reportero a que mostrara las pruebas de su supuesta infidelidad.

De acuerdo con Tribuna, incrédula y visiblemente molesta, la conductora habló sobre el hecho de que un reportero haya asegurado que ella mantiene una relación extramarital con el primo hermano de Emilio Azcárraga, presidente de Televisa.

Hace unos días, un periodista identificado como Dael expuso que Legarreta tenía la capacidad de dar órdenes como ningún otro trabajador de Televisa y que ella tenía un supuesto romance con alto ejecutivo de la televisora.

En la emisión de hoy del matutino, los conductores expresaban sus opiniones con respecto a la separación de los actores Maki y Juan Soler, contexto en el que Andrea Legarreta decidió hablar sobre la polémica de la que es blanco.

Que no den oídos. Hay gente que es muy mala onda, que siempre decide también hacer ruido alrededor de las historias de las parejas y cada quien sabe su realidad, expuso Andrea sobre la situación de Maki y Juan, quienes decidieron separarse tras años de matrimonio.

Posteriormente, Andrea Legarreta comenzó a hablar de los señalamientos hacia su persona, los cuales también afectan a la familia que ha formado con el cantante Erik Rubín:

"No me andan a mí mentando que ando con un poderoso hombre", dijo Andrea, quien después criticó el hecho de que el reportero no ofreciera detalles que pudieran respaldar sus acusaciones.

Si vas a ser cobarde para decir cosas, pues di nombres, di apellidos, da pruebas y después sales a querer manchar la historia de una familia, externó Andrea, para luego llamar "tipejo cobarde" al reportero cuando su compañera Galilea Montijo señaló que nadie conocía al periodista.

"¿Qué ganas de ensuciar gente? Pobrecita persona, me das mucha lástima papi... Hay gente muy mala, eso es ser malo... pero bueno, pobrecito de ti", concluyó Legarreta.

Para rematar, la conductora publicó una imagen en sus redes sociales que parece hacer referencia a los rumores que la han envuelto en escándalo:

