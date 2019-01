Andrea Legarreta rompe el silencio y revela cuando se irá de "Hoy"

REDACCIÓN 22/01/2019 07:17 p.m.

Andrea Legarreta es un tesoro de Televisa, la conductora ha sido estelar del programa "Hoy" desde hace 20 años y mucho se ha rumorado sobre su supuesta salida del matutino.

De acuerdo Publimetro, en una entrevista con Javier Poza, Andrea Legarreta mencionó que en varias ocasiones ha pensado tomarse un año sabático o dejar el programa por otros proyectos.

"Hoy ha sido parte importantísima de mi vida porque quizá ya no lo veo como un trabajo, pero sí hay otra parte que me hace cosquillitas en hacer otros proyectos. Han habido momentos en los que he renunciado, pero la empresa me ha dado motivos por los cuales no me ha dejado ir, porque han habido veces que he querido estar fuera, tomarme un año sabático, hacer otras cosas, pero las razones que me dan los ejecutivos para quedarme siempre son halagadoras, y ya cuando lo estudio y lo analizo digo 'quizás no es el momento de dejarlo", confesó la conductora.

Actualmente Andrea Legarreta participó en el elenco de la cinta "Mamá se fue de viaje".

La conductora también dijo que en caso de abandonar "Hoy" lo extrañaría mucho pero terminaría por acostumbrarse.

