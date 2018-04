Espectáculos

Andrea Legarreta relata vieja rencilla con Atala Sarmiento

La conductora del matutino Hoy, Andrea Legarreta sostuvo que no es resentida y aceptara a Atala Sarmiento en el programa

REDACCIÓN 19/04/2018 10:51 a.m.

La conductora de Televisa reconocio durante una entrevista con Adela Micha que en el pasado tuvo algunos problemas personales con la ex colaboradora de Ventaneando. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La conductora del programa matutino "Hoy", Andrea Legarreta, reconoció que en el pasado tuvo algunos problemas personales con Atala Sarmiento, y así se expresó de ella.

Durante una entrevista en el programa "La Saga" con Adela Micha, Andrea Legarreta fue cuestionada por una posible colaboración de Atala en el matutino de Televisa, donde resaltó no ser resentida y que la aceptaría en el programa.

Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluido por ejemplo mi papá, Gali, mi familia; no es cerrarle las puertas, pues somos gente educada, yo me la encontré en una alfombra roja después de que habló de mi familia, que mi mamá lloró por lo que dijeron, entonces es complicado, aseguró Legarreta.

La también actriz agregó que "entiendo que a veces hay jefes que te dicen qué decir, hay programas donde eso sucede; en mi caso, no me lo han dicho, si me piden que lo haga, no lo voy a hacer".

A la pregunta sobre si le agradaría tener a Atala de compañera de planta, Andrea Legarreta reconoció que la convivencia sería complicada, aunque también aclaró que por lo pronto la ex conductora de "Ventaneando" sí aparecerá en una emisión de esta semana como invitada.

"Es complicado saber que de pronto hay programas donde cambian la perspectiva, donde si te pueden hacer daño. Yo lo que percibo de Atala es que no es una mala persona. Yo no soy resentida, siento que se equivocó o que tuvo que ceder, pero yo no tengo por qué ser grosera", sentenció.

