Andrea escalona paraliza las redes al presumir su diminuto bikini

REDACCIÓN 19/02/2019 06:39 p.m.

La hija de la productora Magda Rodríguez, Andrea Escalona visitó las playas de Acapulco, pero no se olvidó de sus seguidores de redes sociales y los dejó sin aliento con unas candentes fotografías en las que presumió su figura.

De acuerdo a Grupo Formula, la también cantante, Andrea Escalona gusta de consentir a sus seguidores con sensuales fotografías en las que deja ver su cuerpo. Mismas que no escatiman en tapizar de piropos y mensajes bastante subidos de tono.

GALILEA MONTIJO REVELA EL MOTIVO POR EL CUAL DEJARÍA EL PROGRAMA "HOY"

"Sabes, no te imaginas como cada noche antes de dormir le pido a Dios a una mujer como tú estoy enamorado de ti desde que salías en con sello de mujer ojalá algún día te pueda conocer TE AMO??".

"Estás bien hermosa ????????".

"Estas riquísima hermosisisisisisisisima ????".

"Nalgame dios Andy, te vez bellísima ????".

"Preciosas n*lgas mi amor ????????"

"Lo que siempre te dire es que me gustas muchisimo admiro tus ojos bellos tu sonrisa me encanta tu cuerpo me fascina tus pechos cintura tus piernas y tus pies; me los comeria a besos preciosa saludos Andy te admiro y te amo con mucho respeto".

Fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió Andrea en sus publicaciones.

Cabe mencionar que la conducción de Andrea Escalona en el matutino "Hoy" se debe a la ausencia de Natalia Téllez; sin embargo, ha sabido posicionarse dentro del gusto del público. Lo que le ha hecho llegar a los más de novescientos mil seguidores en Instagram.

auc

LEA TAMBIEN "Es libertad de expresión", Gaby Platas defiende a Sergio Goyri Todo internet se le fue a la yugular a Sergio Goyri por insultar a Yalitza pero no faltó quien lo apoyo, entre esas personas se encuentra Gaby Platas

LEA TAMBIEN Las polémicas frases de "el káiser de la moda", Karl Lagerfeld Además de su trayectoria en Chanel y Fendi, el diseñador alemán Karl Lagerfeld generó controversia por estas polémicas frases