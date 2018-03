INICIO DE CAMPAÑAS

Disputan Anaya y Margarita voto azul en CDMX

Pese a que el partido que los formó no pinta en la Ciudad de México, hicieron de ésta su sede para iniciar actividades de campaña

ESTÉFANA MURILLO 29/03/2018 08:34 p.m.

Los candidatos a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés y Margarita Zavala, ambos formados en el Partido Acción Nacional (PAN), iniciaron campaña los primeros minutos de este viernes en la Ciudad de México, pese a que es una entidad donde este instituto político nunca ha llegado al poder, por el contrario, ocupa la tercera posición entre fuerzas políticas.

Ambos aspirantes al máximo cargo de representación en el país y adversarios desde antes de que la ex primera dama, y hoy contendiente por la vía independiente, abandonara la filas del partido, comparten una misma batalla: la división del voto albiazul.

De acuerdo con expertos consultados por La Silla Rota, arrancar en la misma entidad, marca el inicio de una disputa por dividir al panismo y anuncia un desenlace de enfrentamientos y venganzas políticas.

Anaya le apuesta a un territorio con gran número de electores

Aunque el PAN conoce sus limitaciones en términos de captación de voto en la Ciudad de México, donde en las elecciones intermedias de 2015 ocupó el tercer lugar entre fuerzas políticas, Ricardo Anaya arrancó su campaña en el corazón del país desde un centro de convenciones en Santa Fe.

Zavala renuncia a dinero público del INE para su campaña

Sin embargo, fue una decisión de su equipo de campaña, que expertos atribuyen a un intento por terminar de consolidar y catapultar a la coalición Por México al Frente que suscribió junto al PRD y MC. Y el mismo PRD, otrora fuerza principal en la capital de la República, en la última elección fue desplazado por Morena.

Consultado al respecto, el politólogo José Fernández Santillán, doctor en Ciencia Política y profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), consideró que el hecho de que el ex dirigente nacional del PAN y hoy aspirante presidencial de la coalición "Por México al Frente" iniciara campaña en la Ciudad de México tiene tres posible explicaciones: es la segunda entidad en términos de electores, es una estrategia para lograr un doble posicionamiento (el suyo y el de Alejandra Barrales) y además representa un intento por consolidar este proyecto en el sitio donde tuvo origen.

Anaya es el candidato de la coalición Por México al Frente que también integra el PRD, un partido que ha gobernado la Ciudad de México desde 1997, cuando desplazó al partido oficial. Esta es la primera vez en que se da una izquierda dividida y en la cual los binomios no le favorecen. Entonces, ¿por qué comenzar en la Ciudad de México? Porque además de ser un símbolo de la izquierda, es una doble estrategia de proyectarse a nivel local y federal, al mismo tiempo que le ayuda a Alejandra Barrales a mostrarse fuerte frente a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum", consideró.

Al respecto también opinó el politólogo y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Manuel Quijano, quien consideró como una mala estrategia el haber iniciado en una entidad donde "no tiene músculo" el PAN, partido al que pertenece Ricardo Anaya, con el agravante de que convocó a realizar el evento en un salón de Santa Fe, zona que calificó como "muy aburguesada".

Me sorprende Anaya porque la zona de Santa Fe -y ni modo lo voy a decir con estas palabras- es una zona aburguesada. No está codeándose con la raza, con la clase popular, como quiso demostrarlo en algún momento tocando la batería, el bajo y la guitarra a lado de Juan Zepeda".

Sin embargo, el politólogo y académico coincidió en que uno de los argumentos del equipo del abanderado presidencial podría obedecer al hecho de fortalecer la dupla Anaya-Barrales, siendo la candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México quien tuvo un papel trascendental en la suscripción de la alianza electoral. "De entrada tiene una explicación política: Alejandra Barrales va a estar a su lado".

Margarita Zavala iniciará campaña en el Ángel de la Independencia (Imagen de The Happening)

Margarita Zavala, entre el marcaje a Anaya y simbolismo para su campaña

Con relación a las motivaciones que hay detrás del inicio de campaña de Margarita Zavala en la Ciudad de México, las opiniones se mostraron divididas.

Para el experto Fernández Santillán hay una "clara" estrategia de hacerle "marcaje" personal a Ricardo Anaya y con ello mostrar la capacidad de la ex primera dama para restarle adeptos a su rival, al tiempo que intenta dividir el voto del PAN, partido al que renunció tras acusar al hoy candidato del frente opositor de utilizar la estructura partidista en beneficio de sus aspiraciones. Según sus impresiones, el mismo Felipe Calderón estaría detrás de esta estrategia.

Felipe Calderón está detrás de la campaña de Margarita Zavala y Felipe Calderón es un hombre de rencores, de venganza, de enfrentamiento y esto me parece más un pleito personal. Parece que se definieron por la Ciudad de México porque fue el mismo lugar donde empezó Ricardo Anaya, lo que implica hacerle un marcaje personal, hacer que bajen sus bonos y hacerle sombra", consideró.

Según su lectura, "a la dupla Calderón-Zavala no les importa quién gane, les importa que no gane Anaya porque es un enemigo personal y, repito, Calderón es un personaje de odios personales. Desde ahí están intentando dividir el voto panista".

Para Manuel Quijano, la razón de apostarle a la Ciudad de México, y en particular al emblemático Ángel de la Independencia es únicamente un "acto simbólico".

Margarita Zavala escoge un lugar simbólico. Es un símbolo de la independencia de México, ella regresa a un lugar donde no va a tener una gran capacidad de convocatoria, pero simbólicamente representa mucho".

Desde su visión, Margarita Zavala no podría fragmentar el voto panista en una entidad donde el PAN no es fuerza política; no obstante no descartó que pueda ser una estrategia en entidades donde el voto albiazul tiene un peso muy grande, como en Aguascalientes o Guanajuato, estado especialmente calderonista, dijo.

No veo que pueda fragmentar el voto realmente, simplemente está tomando la Columna de la Independencia como algo simbólico, nada más. Ella tendría que fragmentar el voto del PAN básicamente en los estados que ganó Anaya, es decir Chihuahua, Veracruz, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y ahí es donde ya tiene que hacer un gran trabajo para quitarle votos a Anaya".

