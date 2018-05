ELECCIONES 2018

Anaya considera insostenible el problema de inseguridad

El candidato del Frente, Ricardo Anaya, resalta que el 2018 abrió con un alza en la violencia respecto al cierre de 2017

REDACCIÓN 23/05/2018 01:41 p.m.

El candidato de Frente, Ricardo Anaya (Especial/Archivo)

Luego de los hechos violentos registrados en el estado de Jalisco que le costaron la vida a un bebé, Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, manifestó que "lo que está sucediendo en materia de violencia, en materia de inseguridad es absolutamente ya insostenible en nuestro país".

Lee también en La Silla Rota: Ricardo Anaya. El costal está vacío

En su conferencia matutina, Anaya resaltó que el 2018 abrió con un alza en la violencia respecto al cierre de 2017, lo cual se confirma –dijo- con lo que se vive en el estado de Jalisco.

No obstante, recordó que desde hace varios años ha insistido en la necesidad de un nuevo marco normativo, en donde queden claramente deslindadas las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno.

"La ley de mando mixto, en la que tanto insistimos, lamentablemente ha sido de manera reiterada bloqueada en la Cámara de Diputados y en el propio Senado de la República. Estamos convencidos de que no podemos seguir como estamos, los tres órdenes de gobierno no han cumplido con esta responsabilidad de profesionalizar y de certificar a sus policías. No basta con tener policías confiables, pero sí es una condición absolutamente necesaria y vamos a seguir insistiendo en ello", lanzó.

Previo a una reunión con líderes de la sociedad civil en la ciudad de Guadalajara, el candidato del Frente se dijo respetuoso de las decisiones que toman las personas, en este caso el ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto, y adelantó que en los próximos días se reunirá con la ex candidata a la Presidencia, Margarita Zavala.

Finalmente, destacó las mentiras de López Obrador, quien está obsesionado y preocupado, porque sabe que la Coalición Por México al Frente avanza a muy buena velocidad y qué le ganarán la elección.

"Yo le recomiendo que se tranquilice y que se serene, y que abandone ya la teoría del complot, y que abandone sus obsesiones", concluyó.

LEA TAMBIEN ¿Hubo o no abrazo entre AMLO y Anaya? Surge otro video del momento exacto Luego de la polémica que ocasionó este incómodo momento entre los candidatos, por fin una nueva toma dejó en claro lo sucedido en el recinto universitario

LEA TAMBIEN AMLO mintió en el segundo debate: Anaya El candidato panista dijo que cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno, la inversión se cayó por "pleitos" con los empresarios, por lo que la tasa de desempleo creció un 60 % en la capital

lrc