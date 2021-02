Anaya calcula que PRI endeudó al país con 50% del PIB

Ricardo Anaya, precandidato del PAN y de la coalición “Por México al Frente” a la Presidencia de la República, reclamó que el PRI recibió en 2012 al país con menos deuda, pero la repuntó hasta el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Cuando llegaron al gobierno, la deuda total del gobierno federal era de 38 por ciento del PIB. Hoy ya es de más de 50 por ciento del PIB”, al detallar las afectaciones para cada mexicano por la deuda federal son conocidas por todos.

De gira en Tlaxcala, Anaya Cortés dijo que la deuda y la corrupción son la peor combinación para una administración, como es la del Revolucionario Institucional, además de que “los únicos empleos que han aumentado son los empleos mal pagados. Les debería dar vergüenza a los priistas decir que este es el sexenio del empleo”.

Tiene razón la gente, dijo, cuando dice ‘tengo trabajo, pero me pagan muy poco, no me alcanza para sacar adelante a mi familia’”, insistió.

Además, refirió que AMLO tampoco es una opción de cambio, ya que tiene diagnósticos acertados, pero con sus ideas viejas y fracasadas.

“Primero, ya conocemos lo que le pasaba a México en términos de crisis económica, de devaluación, pero, segundo, entre más deuda hay, más servicio de deuda, más servicio mensual, más pago anual tiene que estar haciendo el país. Nos van a heredar una enorme carga que se podía destinar a seguridad pública, hospitales, escuelas. Se va a tener que dedicar a pagar esta deuda que brutalmente irresponsable los priistas vinieron adquiriendo en este sexenio”, lamentó.

ams