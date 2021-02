Anaya pide que no especulen sobre supuesta intervención de Rusia

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición ‘Por México al Frente’, exigió a las autoridades electorales realizar una investigación seria sobre la supuesta intervención de gobiernos extranjeros en el proceso electoral de julio próximo.

“Yo no tengo evidencia en ese asunto, como lo he dicho, corresponde en todo caso a las autoridades electorales como al gobierno de México hacer una indagatoria seria. No tengo más que aclarar porque no conozco sobre ese asunto”, explicó el panista.

En entrevista previa al inicio de la precampaña al gobierno de Puebla, de Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, Anaya Cortés dijo que las autoridades deben rendir cuentas a la ciudadanía.

Al preguntarle sobre cuál sería el riesgo de una injerencia extranjera en las elecciones, dijo que no cree que tenga caso especular sobre ese asunto, ya que no está plenamente confirmado y que en particular no tiene información, puntualizó Anaya.





Anaya busca la unidad

El precandidato presidencial del Frente ofreció todo el respaldo a Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera como abanderados a la gubernatura y la presidencia municipal de Puebla.

"Desde aquí mi profunda gratitud a Rafael Moreno Valle, Puebla vivió una profunda transformación con el gobierno de Rafa y con el gobierno de Tony. Con profundo orgullo podemos decir que nuestra coalición gobierna en Puebla, y gobierna bien".

Aunque destacó la labor que hizo Moreno Valle como gobernador de Puebla, en entrevista se abstuvo de responder sí lo incluiría en su gabinete, de ganar la Presidencia de la República.

Expuso que seguirá dialogando con Moreno Valle y agregó que "sin duda jugará un papel fundamental en la campaña y en el primer gobierno de coalición."

En su visita a Puebla, Ricardo Anaya criticó la postura, que calificó como servil, del presidente Enrique Peña Nieto frente a Estado Unidos y sostuvo que de llegar a Los Pinos establecerá una relación de mayor respeto entre los países.

Agregó que su gobierno será de cero tolerancia a la corrupción, acabará con la pobreza extrema, hará pagar a quienes hayan cometido excesos, y recuperará la economía y la seguridad del país.



Hizo énfasis en la inseguridad creciente que ataca al país y provocó que 2017 fuera el año más violento en la historia del país.

Con información de Claudia Lemuz, corresponsal.

aja / ams