La competencia por la Presidencia será con AMLO: Anaya

La competencia por la Presidencia de la República solo será con Andrés Manuel López, así lo manifestó esta mañana el precandidato del PAN a la Presidencia, Ricardo Anaya, al asegurar que ve fuera de la contienda al abanderado del PRI, José Antonio Meade.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva dijo que de acuerdo con las encuestas difundidas al cierre de las precampañas la ventaja que le lleva al precandidato del PRI es enorme, que es evidente que la campaña de Meade Kuribreña se "desfondó", "se cayó", mientras que la de López Obrador se estancó.

"Sin trunfalismos, sin soberbia, esta elección será de dos, veo a Meade fuera de la pelea, el PRI se desfondó, tuvo una caída muy fuerte y la gente quiere un cambio", insistió.

Anaya, aseguró que no hay duda de que el gobierno federal está detrás de las publicaciones en la revista Proceso porque "quiere levantar una campaña en ruinas que no está levantando" y que no le preocupa en absoluto porque se trata de la guerra sucia del PRI.

El abanderado del blanquiazul admitió que no sabe en dónde están los límites para los precandidatos durante el tiempo de intercampaña por lo que solicitó al Instituto Nacional Electoral explique con la mayor claridad posible los límites para aclarar este tema.Por último,dijo estar contento con los resultados de la precampaña porque en términos generales su propuesta creció y que al iniciar la campaña su reto será marcar las diferencias entre su propuesta y la depero aclaró que será de propuestas y no de descalificaciones.





Con información de Radio Fórmula





kach