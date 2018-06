DAN MÁS PISTAS

Circula video del caso Anaya y los hermanos Barreiro

En redes sociales está la grabación con la voz de Juan Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, quien explica la supuesta red de lavado

REDACCIÓN 07/06/2018 09:09 p.m.

Otra vez bajo la mira el panista, Ricardo Anaya. (Archivo).

El conductor Javier Alatorre reveló en su cuenta oficial de Facebook un video respecto al caso de Ricardo Anaya y los hermanos Barreiro, con nuevas revelaciones.

En la grabación que subió el comunicador de Azteca Uno, se oye que el candidato presidencial de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, al parecer no sólo habría lavado dinero para enriquecer su fortuna, sino también para supuestamente financiar su campaña política, en donde además aseguran que traficó influencias con un grupo de empresarios.

Luego, muestran en el video una reunión de Juan Barreiro, hermano del empresario queretano Manuel Barreiro, presunto socio de Ricardo Anaya, en la que estarían cerrando un negocio inmobiliario.

Además, explican cuál es el vínculo con Anaya, respecto a las bodegas y lavado de dinero con el que el panista se habría enriquecido, y así habría financiado su campaña.

“Yo crecí con la mayoría de las familias acomodadas de Querétaro, todos mis cuates están muy bien acomodados, se le metió muchísimo dinero (a la campaña de Anaya) para que gane”, según declaraciones de Juan Barreiro en el video.

Además, refieren que le entregaron 80 millones de pesos al abanderado frentista para su campaña, esto a través de la venta de unas bodegas.

“Se hizo algo para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas. Este… se le dijo okey, tenemos estos terrenos, se hizo un crédito como mencionado hasta ahorita, nosotros lo vamos a poner, se te hace un crédito, tú me lo vas a ir pagando, se va a incrementar el valor que tú tienes y a la hora en que lo vendas te vas a ganar 80 millones de pesos”, se oye que narra Juan Barreiro.

A su vez, aseguran que con las bodegas hicieron muchos parques industriales que se cambiaron, así como la compra de tierras.

“Él tenía, él sabía ‘Oye, pues se van a abrir estas tierras a la venta, este, ¿te interesa?, sí. Entonces, él pasaba la información de primera mano, cuando se hacía la licitación, o sea, llegaba y okey, aquí está el dinero de golpe. Y entonces que la tierra costara uno, se cambiaba a que costara 30— y se desarrollaba ¿Okey? y se conseguían los fondos”, afirma.

En la grabación desglosan cómo es el método para hacer el “lavado de dinero”, en el que Juan Barreiro señala que no solamente es hacerlo con firmas, sino que consiste en tener una cadena de empresas para poder lavar el dinero.

“O sea, si yo te digo, bueno, sabes que puedes depositarme toda la cantidad. Yo la meto a una casa de, que se dedica específicamente a eso, pero por lo que no quisiera hacerlo y por lo que tengo que tener muchísimo cuidado ahorita es porque nos tienen ahorita a nosotros que no movamos cantidades para no ayudar a mi familia”, refiere Juan Barreiro.

Finalmente, en el video que ya circula en redes sociales, cuestionan a Juan Barreiro si le parece que es algo bueno o que valga apena invertir en Anaya.

“Mira, yo creo, nunca es tarde para hacer las cosas, pero tienen, está complicado hacerlo. Está todo muy muy revisado, siempre hay formas de hacer llegar el dinero”, concluye.

