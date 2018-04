EN RIESGO EMPLEOS

Anaya dice sí a NAICM... pero con auditoría

El panista, dijo que la actitud de López Obrador frente al Nuevo Aeropuerto lo muestra como un político retrógrado que se opone a la inversión

REDACCIÓN 17/04/2018 09:00 a.m.

Anaya dice sí a NAICM... pero con auditoría. Foto Cuartoscuro

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que "no hay que espantar la inversión, hay que estimularla", esto tras las declaraciones del candidato Andrés Manuel López Obrador de cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Anaya aseguró que de llegar a la Presidencia cualquier irregularidad, conflicto de interés o acto de corrupción en este proyecto será castigado con todo el peso de la ley.

"Va a continuar esta obra con los más altos estándares de calidad y transparencia. Estoy seguro que de esta manera el nuevo aeropuerto nos va a permitir recibir más turistas", ya que los que llegan en avión son quienes más gastan, apoyando la economía de meseros, camaristas, taxistas, restauranteros, hoteleros, entre otros prestadores de servicios.

Durante su conferencia matutina, el candidato presidencial, agregó que la actitud de López Obrador frente al Nuevo Aeropuerto lo muestra como un "un político retrógrada que se opone a la inversión, que no confía en los empresarios y que no cree que sea posible la libertad económica con responsabilidad social".

El panista, sostuvo que López Obrador es "el espanta inversiones", porque su actitud provoca que estas se vayan, lo cual es muy delicado, porque cuando no hay inversión no crece la economía y no se generan empleos.

Anaya Cortés aseguró que de ser presidente respaldará la construcción de este aeropuerto, no obstante, auditará cada contrato para evitar actos de corrupción.





