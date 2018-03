Fotos

Anastasiya Kvitko, la mujer con mejor cuerpo que Kim Kardashian

La modelo presume tener mejor trasero que la mismísima reina de las Kardashian

REDACCIÓN 13/03/2018 07:01 p.m.

"Mi cuerpo es perfecto, mi trasero es hermoso y nunca me he realizado ninguna cirugía estética..." (FOTO ESPECIAL)

Anastasiya Kvitko es una modelo rusa famosa por compartir fotografías de su curvilínea figura en su cuenta de Instagram, tiene casi 8 millones de seguidores en la red social y sus fotos se llenan de comentarios sobre su belleza, algunos se atreven a decir que tiene un mejor cuerpo que la mismísima Kim Kardashian.

De acuerdo con El Diario, Anastasiya asegura que tiene "el cuerpo perfecto", y además asegura que no le gusta ser comparada con Kim Kardashian, aunque ésta le parezca hermosa, debido a que según ella misma, "Kim está muy por debajo de mí".¬†

?? Una publicación compartida de AK (@anastasiya_kvitko) el Mar 10, 2018 at 12:59 PST

Los planes de esta modelo son asentarse en Estados Unidos y empezar a fortalecer su carrera. Además, asegura que su cuerpo no ha pasado por las manos de ningún médico, es decir que sus curvas son naturales. Todo lo contrario a lo que se dice de Kim Kardashian, y algunas de sus hermanas, a excepción de Kourtney Kardashian.

Kvitko ha insistido en constantes ocasiones que su cuerpo y sus curvas son muy superiores a las de Kim Kardashian, repitiendo constantemente que su "cuerpo es perfecto", sin necesidad de haberse sometido a alguna cirugía estética.

?? Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Mar 1, 2018 at 1:22 PST

Mi cuerpo es atlético, los músculos de mi cadera son gracias al trabajo deportivo en mis entrenamientos, mi trasero es el más hermoso, y además, no me he realizado ninguna cirugía estética en el rostro, alegó Anastasiya Kvitko, quien por esta declaración asegura ser mejor que Kim, y no se siente muy alagada cuando la comparan con ella.

Weekend vibes Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Feb 17, 2018 at 10:42 PST

How is your weekend going guys???jeans by @fashionnova Use my coupon code "ANAKXO"to get 15% Una publicación compartida de AK (@anastasiya_kvitko) el Dic 10, 2017 at 4:42 PST

La joven modelo está muy consciente que solo es cuestión de tiempo para que su belleza sea más reconocida que el de la reina de las Kardashian.



¿Crees que en realidad supera la belleza de Kim?

?? Una publicación compartida de AK (@anastasiya_kvitko) el Oct 28, 2017 at 11:42 PDT

Una publicación compartida de AK (@anastasiya_kvitko) el Oct 11, 2017 at 11:12 PDT

Dress @cioccolatocollection ?? Una publicación compartida de AK (@anastasiya_kvitko) el Sep 22, 2017 at 7:27 PDT

