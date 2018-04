Salud mental

Hombre asegura que este medicamento lo volvió gay

El joven ingles Scott Purdy aseguró que al tomar "Pregabalina" su orientación sexual cambió

18/04/2018

El joven de 23 años aseguró estar feliz con su nueva sexualidad. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Un joven inglés aseguró que su orientación sexual cambió a consecuencia de haber consumido un analgésico conocido en el Reino Unido como Pregabalin.

De acuerdo a Tiempo de San Juan, Scott Purdy de 23 años sostuvo que comenzó a tomar el medicamento a principios de 2018, luego de romperse el pie en un accidente de karting.

En ese momento, estaba de novio con una chica, además de haber tenido otras parejas con anterioridad.

Sin embargo, el muchacho dijo que pronto se dio cuenta de que había desarrollado una atracción por los hombres y se había vuelto homosexual.

Noté que mi líbido para las mujeres se había ido y que yo quería atención masculina. Estaba con una novia con la que había estado por alrededor de seis meses, explicó el joven a la prensa local.

Y también sostuvo que le habían interesado los hombres, "Cuando era más joven tenía un poco de curiosidad, pero un par de semanas después de que empecé a tomarlo me di vuelta y le dije que ya no la encontraba físicamente atractiva. Ella sabía que estaba tomando pregabalina".

Le dije: Realmente no sé lo que me está pasando me gustan los hombres, y que no puedo estar con ella, contó.

Asimismo Scott agregó: "Creo que la gente debería saber sobre esto. Si alguien recibe esto en el futuro, creo que deberían saber lo que este medicamento puede hacer".

¿ERES UN EXPERTO EN EL CUNNILINGUS? ESTOS CONSEJOS TE AYUDARÁN A SERLO

"Me tomó un tiempo darme cuenta de qué se trataba. Dejé de tomarlo durante unas semanas y ese deseo por los hombres simplemente se fue".

Liberación sexual

Quiero seguir tomándolo porque me hace sentir feliz acerca de mi sexualidad. Me hizo sentir muy abierto. Es liberador. La pregabalina también se usa para controlar la paranoia y la ansiedad. Me ha hecho tan abierto y no me molesta lo que las personas piensan o dicen, destacó.

Scott Purdy dijo que lo había estado tomando durante unas semanas y se dio cuenta de que cuando lo toma quiero estar con hombres.

Que al principio fue un shock para la gente, lo compartió en Facebook, pero sin revelar el motivo, pero les dije que era homosexual.

El joven ahondó sobre su nueva etapa: "Actualmente estoy hablando con un muchacho y en un par de semanas iré a verlo. Él está en Londres. Es realmente lo que estoy anhelando en este momento. Quiero estar con él ahora mismo".

Si hubiera sabido que esto era un efecto secundario antes no los hubiera tomado, pero ahora estoy feliz. No estoy enojado porque me ha hecho lo que soy, sentenció.

Cabe señalar que el medicamento es fabricado por Pfizer, el gigante farmacéutico que también realiza Viagra para tratar la disfunción sexual en los hombres.

Al respecto, un portavoz de Pfizer dijo: "Cuando se prescribe y administra de manera apropiada según la etiqueta aprobada, es una opción de tratamiento importante y efectiva para muchas personas que viven con dolor neuropático crónico, trastorno de ansiedad generalizada y epilepsia. La eficacia clínica de este medicamento se ha demostrado en un gran número de ensayos clínicos sólidos entre miles de pacientes que viven con estas afecciones".

