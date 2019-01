Llaman envidiosa a Ana de la Reguera por desagradable comentario a Yalitza Aparicio

REDACCIÓN 25/01/2019 02:32 p.m.

Usuarios de redes sociales se fueron contra la actriz Ana de la Reguera y la tacharon de "envidiosa" por escribir lo que ellos consideraron como un desagradable cometario para la protagonista de "Roma" Yalitza Aparicio.

De acuerdo con Publimetro, en la imagen, aparece Aparicio posando junto a otros nominados al Oscar, en la revista Vanity Fair, lo que generó aplausos y muestras de orgullo tanto de sus seguidores y otros artistas, como Bárbara de Regil y Marina de Tavira, sin embargo, la reacción de Ana fue tomada a mal por la mayoría.

De la Reguera escribió la palabra "Casual" acompañada de un emoji llorando de la risa en la imagen que compartió la nominada al Oscar como Mejor Actriz por su trabajo en "Roma", Yalitza Aparicio.

Las reacciones en contra de Ana de la Reguera no se hicieron esperar:

"Vieja envidiosa ya quisieras estar donde está, hasta yo quisiera, la verdad, envidiosa te hubiera puesto mejor cuando te bautizaron". "Envidiosa, y ¿tú cuántas nominaciones al Óscar tienes?", "¿No te da envidia? Tú nunca lograste nada en Hollywood". "Ana de la Reguera, no seas envidiosa. Yalitza Aparicio bien humilde y sencilla ha llegado hasta allá arriba donde la ve. Lugar donde no llegan las envidiosas como tú", fueron algunos de los comentarios que hicieron contra la actriz.

Seguidores de Ana la defendieron y alegaron que se estaba entendiendo mal su comentario, pues ella maneja un humor especial. "Weeeeey, relájense. Ana lo dijo en plan de: ´no mames, junto a todos esos cabrones´. Si no la siguen, no entenderán su humor. "Me parece que no lo escribió con mala intención, dejen de poner comentarios en contextos diferentes para crear polémica".

Ante el alboroto, Ana de la Reguera decidió borrar su comentario.

No obstante, Ana de la Reguera no ha sido la única que ha reaccionado de forma negativo ante el ascenso inesperado de Aparicio. La actriz Patricia Reyes Spíndola aseguró hace unas semanas que la fama de la oriunda de Oaxaca era efímera.

"Yo creo que sí se va ir la fama muy rápido. Es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que acabe haciendo una carrera en esto. Simplemente porque no es su vocación, no es lo que quiere, entonces si Cuarón la sigue llamando para trabajar, probablemente, pero siento que no es su vocación, esto es un momento, es como un flash".

El diario español El País también aprovechó el momento para estar a la vanguardia con la publicación de un artículo sobre Yalitza, sin embargo, su prisa fue tanta que descuidó, o quizás no, el título de la nota, mismo que desató críticas e indignación. "La sirvienta que se ha convertido en estrella", citó el titular.

