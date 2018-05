Espectáculos

Ana Bárbara recibe críticas en redes por su voluptuoso trasero

La cantante compartió una fotografía donde el aspecto de su trasero generó cientos de criticas negativas

REDACCIÓN 28/05/2018 05:57 p.m.

La cantante Ana Bárbara de 47 años de edad sigue levantando suspiros y prueba de ello es su última foto que compartió en redes sociales.

Este fin de semana Ana Bárbara impactó al compartir una foto en la que luce muy elegante en vestido de noche, pero la gente notó algo más, de acuerdo a TV Notas.

Y es que las curvas de la cantante lucen a plenitud, desatando el furor de sus miles de seguidores en Instagram.

Entre los mensajes que le dejaron a la cantante tras su publicación hubo halagos pero también señalamientos que atribuyeron la prominente silueta de Ana Bárbara a las cirugías.

"¿Y todo eso?", "¡Qué impactante trasero, felicidades!", "¡Órale que caderas!", escribieron los más entusiastas.

"Se te ven muy falsas", "Siempre eh pensado que eres muy guapa, pero esta foto no me gusta porque parece que te pusiste pompis, y tú eres muy linda así sin tener que ponerte nada eres muy sexi muy bonita posees una belleza natural, este pose no me gusto", "Espero que esas nalgas solo te las hayas puesto para la foto porque se te ven horrorosas sorry".

