Conceden amparo a suegra de Javier Duarte

María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, promovió ayer un nuevo amparo ante el temor de que la Fiscalía de Veracruz le trate de ejecutar algún mandamiento judicial

REDACCIÓN 31/05/2018 06:15 a.m.

Una juez federal suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión y presentación que haya sido girada en las últimas horas contra la madre de Karime Macías Tubilla.

María Virginia Yazmín Tubilla Letayf promovió ayer un nuevo amparo ante el temor de que la Fiscalía de Veracruz le trate de ejecutar algún mandamiento judicial.

Sin embargo, aún se desconoce si existe algún ordenamiento en contra de la suegra de Duarte.

La protección se la otorgaría a la esposa del empresario Jesús Antonio Macías Yazegaray sólo en el caso de que exista un mandato judicial o ministerial en su contra por un delito que no tenga prevista la prisión preventiva oficiosa.

No obstante, la PGR no ha procedido contra los suegros del ex Gobernador de Veracruz, a quienes investiga por el delito de defraudación fiscal.

Con información de Reforma.

