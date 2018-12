Lo llamaron "traidor" por ser una polémica voz del pacifismo israelí: Muere el escritor, novelista y periodista Amos Oz

"Mi amado padre ha muerto por cáncer tras un rápido deterioro mientras dormía en calma y rodeado por sus seres queridos", informó con gran tristeza a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Fania Oz-Salzberger; hija del escritor, novelista y periodista israelí, considerado como uno de los más importantes escritores contemporáneos en hebreo. Amos Oz fue una polémica voz del pacifismo israelí.

My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lovers and knew it to the end.

May his good legacy continue to amend the world.