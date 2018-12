Esto experimenta nuestro cerebro cuando nos desenamoramos

REDACCIÓN 23/12/2018 02:12 p.m.

Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos dado a la tarea de investigar qué es el amor ya sea en la práctica o por lo menos su significado, pero existen tantas definiciones que es muy difícil de explicarlo.

Escritores, cineastas, artistas no son la excepción y un reflejo de ellos está entre los renglones de un libro o en las escenas de una película.

De acuerdo a Nueva Mujer, es una experiencia que debes vivir por ti mismo, un camino que nadie puede recorrer por ti, ni te puede contar. Y te darás cuenta cuando este sentimiento se apodere de tu cuerpo, porque es una venda que el amor pone en tus ojos y te deja ciego a la realidad.

Estar enamorado hace que el corazón se te hinche tanto que crees que vas a explotar, que contengas la respiración sin darte cuenta de que lo estás haciendo, que tus ojos tengan imanes al no poder dejar de ver a la persona que se robó tu corazón.

Se te despoja de tu voluntad, te conviertes en lo que alguna vez criticaste, te hacen atravesar el tránsito para ver a esa persona, que tu mente se quede en una nube y la sonrisa no deje de aflorar en tu rostro.

Todo suena muy bonito, pero al final son reacciones químicas propias de tu cuerpo. Según Gregorina Montemayor, investigadora de la UNAM, el sentimiento del amor tiene una duración promedio de uno a cuatro años.

El desamor en nuestro cerebro

Nuestro cerebro comienza un proceso químico cuando comenzamos a desenamorarnos. Comenzamos a ver esos defectos, esos detalles, esas actitudes que empiezan a "abrirnos los ojos" por llamarlo de alguna manera.

Un neurólogo de la Universidad del Rosario llamado Leonardo Palacios, según un artículo de Cultura Colectiva, asegura que la dopamina eventualmente deja de producirse cuando estamos con esa persona o pensando en ella.

Esto hace que seamos más objetivos en su imagen. Ya no hay un desenfreno sexual ni una pasión que no podamos controlar. No se trata que termines con tu pareja, solamente que los cimientos de la relación comenzarán a tomar un tinte distinto.

