ELECCIONES 2018

Amnistía, tema central del primer debate

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador dio lugar a la mayor cantidad de cuestionamientos en su contra

ESTÉFANA MURILLO 24/04/2018 02:07 a.m.

Amnistía, tema central del primer debate. (Foto: Cuartoscuro)

Con 23 menciones, a lo largo de las dos horas que duró el primer Debate Presidencial, la propuesta de amnistía que promueve el candidato Andrés Manuel López Obrador se convirtió en uno de los temas centrales de este encuentro entre aspirantes a la Presidencia de la República.

(VIDEO) Estos son los departamentos de la pugna Meade-AMLO

El puntero en las encuestas recibió, según estimaciones de expertos y encuestadoras, cerca del 60% de los ataques que lanzaron sus adversarios en el ejercicio organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), y un número importante de esos tienen un origen común: el perdón a delincuentes que desde el año pasado ha propuesto como una de sus estrategias para la pacificación del país.

Aunque López Obrador ha suavizado su discurso sobre este tema y especialmente en este primer encuentro evadió las críticas y cuestionamientos al respecto, limitándose a señalar que convocará a un gran consulta con la participación de víctimas, expertos y liderazgos sociales e incluso religiosos, su llamada amnistía ha sido expuesta en diferentes ocasiones.

En diciembre de 2017 al presentar "10 acciones básicas para enfrentar la inseguridad en México" sostuvo que "para conseguir la paz, la tranquilidad y terminar con la guerra, si es necesario se van a otorgar amnistías, consultando a las víctimas, porque tenemos que reconciliarnos, tenemos que parar la guerra, no podemos estar con la misma estrategia, los que quieren readaptarse deben de tener opciones para que se conviertan en gente de bien, no dejaremos de explorar esta posibilidad".

Explicó que no está de acuerdo en querer resolver un problema originado por el abandono del pueblo solo con medidas coercitivas, no se puede resolver "con el ojo por ojo y diente por diente, no se resuelve nada, nos quedamos todos tuertos y chimuelos".

Un mes antes, señaló que "si se necesita, si así conviene, porque lo voy a consultar con los ciudadanos, vamos a plantear una amnistía para que se reincorpore la gente a la vida pacífica, esto lo tenemos que tratar con cuidado para que se le dé también protección a víctimas", destacó.

En octubre 2017 declaró que "No descartamos el que pueda llamarse a que todos los que quieran legalizar su situación actual mediante una amnistía, puedan sumarse a la vida pública y vivir en paz, vamos nada más a consultar en todas estas decisiones al pueblo de México y vamos a tomar en cuenta a las víctimas", indicó a unos días de considerar que "es necesario tener una actitud positiva para perdonar, eso no significa olvido, pero perdón sí, porque el perdón es una virtud y lo que le interesa es sacar adelante el país, es decir, justicia y no venganza".

A varios meses de distancia, la amnistía, el perdón y lo que él llama "reconciliación" los cuestionamientos fueron más fuertes que nunca. Aunque el tres veces candidato presidencial sostuvo que "la amnistía no significa impunidad" sus adversarios no dejaron de calificarla como una propuesta "populista", una estrategia que representaría "un absoluto desastre", una iniciativa que "lo pone del lado de los delincuentes".

Se muestra a continuación lo que los candidatos dijeron en el debate acerca del tema:

Amnistía en medios extranjeros

El alcance de una propuesta sobre amnistía a delincuentes es tal, que también es motivo de atención para medios extranjeros como es el caso de la cadena de televisión estadounidense, NBC news, que destacó como tema principal la iniciativa del tres veces candidato presidencial.

En la cobertura que dio al primer Debate Presidencial, NBC newsresaltó la defensa que hizo Andrés Manuel López Obrador a esta propuesta, como estrategia para combatir la inseguridad y la violencia.

La cadena televisiva narró que "el candidato izquierdista defendió sus propuestas de hablar con todos para resolver el problema de la delincuencia en México. Dijo que incluso invitaría al Papa a discutir cómo llevar a cabo ese diálogo".

Asimismo, se hizo mención de las críticas que su adversario José Antonio Meade expresó en torno al tema. "El candidato del tercer lugar, José Antonio Meade, dijo que la propuesta puso a López Obrador del lado de los criminales".

En la nota periodística destacan que López Obrador ha mantenido una ventaja de 20 puntos en algunas encuestas levantadas de cara a las elecciones del 1 de julio.

LEA TAMBIEN Avión presidencial, ni mío ni de AMLO: EPN EPN subió una foto a Instagram, la cual fue comentada por un usuario, quien advierte que AMLO "anda ofreciendo" el avión

LEA TAMBIEN (VIDEO) Estos son los departamentos de la pugna Meade-AMLO Se trata de tres inmuebles ubicados al sur de la CDMX; uno es el ya conocido de Copilco, desde donde partía AMLO en el Tsuru blanco hacia el Centro

LEA TAMBIEN Meade acusa a AMLO de tener 2 departamentos sin declarar El candidato José Antonio Meade reveló en una conferencia de prensa la ubicación de los supuestos departamentos que posee López Obrador

jamp