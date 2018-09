A pesar del voto por voto, elección en Puebla está manchada: AMLO

REDACCIÓN 20/09/2018 11:06 a.m.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador remarcó que es positivo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) haya ordenado una revisión voto por voto y casilla por casilla en la elección a gobernador de Pueble, sin embargo, manifestó que dichos comicios estuvieron manchados por la compra de sufragios.

Recordó que los fraudes electorales han dañado mucho al país y comentó que parte de la violencia que se vive fue resultado de que no se respetara la voluntad del pueblo en 2006.

"Esto que es lamentable, horroroso, de los muertos que ponen en un tráiler, en dos tráileres, todo eso es producto del fraude electoral del 2006 porque se desató la violencia", indicó.

"Impusieron al Presidente y él para legitimarse le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y desde entonces hay mucha violencia en México", remarcó.

Sobre el caso Puebla, destacó que "no debe de haber injerencia de políticos y funcionarios en las elecciones, que las elecciones deben ser limpias y libres, que no tiene que apoyarse a ningún familiar, que no debe haber nepotismo".

Estas fueron las declaraciones sobre la resolución del TEPJF para que se haga un recuento total de los sufragios ante un cúmulo de irregularidades encontradas en las actas de los cómputos distritales de la elección poblana.

Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque en el recuento estén presentes los partidos y candidatos, al tiempo que adelantó que será respetuoso del fallo.

Comentó que resulta "sospechoso" que Morena haya perdido la gubernatura aunque arrasó en diputaciones, senadurías, presidencias municipales y la Presidencia de la República.

Afirmó que no puede visitar Puebla en su gira de agradecimiento debido a que la elección no está resuelta y no tiene con quién reunirse.

"Yo ya no me puedo meter en este asunto, no me puedo meter mucho en estos asuntos, pero por encima de todo está la democracia y todavía como Presidente electo puedo opinar", señaló.

La panista Martha Erika Alonso resultó ganadora de la elección en Puebla e, incluso, ya recibió su constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa, luego de que superara en los cómputos finales por cuatro puntos porcentuales al morenista Miguel Barbosa.





LEA TAMBIEN Sufre AMLO retraso de 5 horas; su vuelo de Viva Aerobús queda varado El presidente electo Andrés Manuel López Obrador rechazó que este retraso lo vaya a hacer cambiar de opinión de seguir usando vuelos comerciales





LEA TAMBIEN Pasos del prerregistro para una beca de AMLO La página para ingresar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya está disponible





lrc