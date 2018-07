Trump felicita a AMLO por su triunfo

REDACCIÓN 01/07/2018 09:04 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su victoria en las elecciones presidenciales de este 1 de julio.

Vía Twitter, el mandatario escribió:

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!