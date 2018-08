Enviará AMLO iniciativa para crear la SSP a EPN

REDACCIÓN 01/08/2018 02:07 p.m.

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que en cuanto sea declarado presidente electo, solicitará de forma respetuosa al mandatario Enrique Peña Nieto que envíe una reforma al Congreso para que se cree la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En rueda de prensa, López Obrador agregó que este es un proyecto que quieren desde el día en que arranque su gobierno.

Destacó que en su administración buscarán hacer un cambio de régimen, pues ya no va a ser más de lo mismo, habrán cambios profundos, no será gatopardismo. Llamó a estar preparados para los cambios y no extrañarnos.





