AMLO se disculpa con Silva-Herzog y Krauze

Si mis palabras ofenden ofrezco disculpas por la forma en que me expreso. Lo tengo que hacer de vez en cuando, porque si no se confunde mucho a la gente, se manipula mucho, entonces de vez en cuando es necesario llamar a las cosas por su nombre (…)no sé a los que se consideren ofendidos, por ejemplo voy a mencionarlos con todo respeto, Silva-Herzog Márquez y Enrique Krauze, … si se ofenden ellos y otros, les ofrezco disculpas, si se ofenden los de la mafia del poder pues es que no tengo otra manera de llamarles”, expresó López Obrador.