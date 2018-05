GUERRA DE ADJETIVOS

Le puse un "estate quieto" a Anaya por majadero: AMLO

López Obrador agradeció las muestras de respaldo que recibió tras su participación en el segundo debate; especialmente saludó el gesto de la cantante Belinda

ALBERTO OAXACA 21/05/2018 06:58 p.m.

AMLO llamó "mentecato" y "mentiroso" a Anaya y aseveró que tras el debate en la UABC las preferencias a su favor siguen subiendo

LA BARCA, Jalisco.- De gira por el estado de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador dijo que los calificativos que profirió durante el segundo debate entre presidenciables en contra del candidato de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, fueron un "estate quieto" porque el panista "ya se había pasado de la raya".

En entrevista luego de encabezar un mitin en La Barca, el tabasqueño explicó que Anaya Cortés se comportó muy majadero cuando se le acercó para refutarle datos de la inversión extranjera durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"Se pasó, se pasó de la raya me dijeron que era amor y paz pero que yo no me dejara (...) me dijeron si se ponen altaneros groseros Ponlos en su lugar o sea Dale es un estate quieto y eso fue todo (...) el que se portó muy majadero fue Anaya".

El tabasqueño llamó "mentecato" y "mentiroso" a su adversario y aseveró que tras el debate en la Universidad Autónoma de Baja California las preferencias a su favor siguen subiendo.

"Quedó al descubierto como un mentecato un mentiroso (...) nada más fue para ponerlo en orden, estaba ya muy grosero... es un ´estate quieto´, así se llama, un ´estate quieto´".

AGRADECE A BELINDA

López Obrador también agradeció las muestras de respaldo que recibió tras su participación en el debate especialmente saludó el gesto de la cantante Belinda quien vía redes sociales aseguró que fue él quien ganó el encuentro entre presidenciables.

"Yo le agradezco mucho a Belinda por su apoyo agradezco mucho a Belinda es una extraordinaria artista muy buena cantante una mujer muy inteligente muy inteligente y le agradezco mucho su apoyo su solidaridad".

Finalmente se refirió al anunció de que Alicia Bárcena, actual secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), será su propuesta para ser embajadora de México en la Organización de las Naciones Unidas en caso de ganar la presidencia.

"Ya hablé con ella nos vimos en Chile cuando fui para allá la conozco es una mujer muy inteligente (...) ella no puede ahora porque tiene el compromiso en la Cepal pero Terminando su compromiso Terminando su misión en la Cepal ella va a decidir (...)" es una mujer muy inteligente y además una mujer con convicciones y nosotros vamos a recurrir cuando sea necesario a la ONU sobre todo para defender derechos humanos de migrantes y pedir también la participación de la ONU en todo lo que tiene que ver con desaparecidos con violación de Derechos Humanos", detalló.

