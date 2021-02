AMLO palomea que Sedena asuma responsabilidad de accidente

Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) investigar la caída del helicóptero militar en Oaxaca.

Previo a una reunión con militantes y coordinadores territoriales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Pachuca, Hidalgo, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México reconoció que el general Salvador Cienfuegos asumiera la responsabilidad del percance ocurrido ayer en Santiago Jamiltepec; no obstante, dijo que los resultados de la indagatoria deberán ser públicos.

"Está haciendo lo correcto; que se investigue qué fue lo que sucedió, de qué se trata, creo que ellos pueden tener pronto un informe y darlo a conocer", pidió AMLO en entrevista con la prensa.

En la aeronave que se accidentó la noche del viernes viajaban el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la cual ocasionó la muerte de 13 personas, incluidos dos menores de edad.

“La gente (que falleció) no tenía ninguna encomienda en el asunto. Fue un accidente y a ellos les tocó padecerlo. Lamento mucho lo que sucedió”, comentó en entrevista López Obrador, quien expresó alivio porque los funcionarios que viajaban en el helicóptero “corrieran con suerte” y no sufrieran daño.

Cuestionado sobre Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación oriundo de Hidalgo que no obtuvo la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), López Obrador respondió: “Ya ven cómo soy de especial y raro. Bueno, pues no me meto con los que caen en desgracia, no me meto con los enfermos, no me meto con los difuntos”.

Añadió además que no hará “leña del árbol caído”, después de que el exgobernador del estado no consiguiera la nominación.

A través de su cuenta de Twitter, el también exmandatario Francisco Olvera Ruiz, actual delegado especial con funciones de presidente del PRI en la capital del país, cuestionó si: "Estarán de acuerdo todos los estudiantes de la UAEH con que sus instalaciones sean usadas por AMLO".



Lo anterior, debido a que la reunión de Morena se llevó a cabo en el Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Hidalgo.

La dirigencia del partido opositor en la entidad le respondió que el espacio fue rentado, debido a que la institución educativa tiene independencia para determinan por qué medios obtiene ingresos.

ams