Nuevo sistema de salud pasará de curativo a preventivo: Alcocer

Jorge Alcocer Varela quien se perfila a ocupar la Secretaría de Salud en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el sistema de salud que se tiene actualmente es deficiente e inequitativo, por ello la apuesta en política de salud será de pasar de un modelo curativo a uno preventivo.

Alcocer Varela, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y Premio Nacional de Ciencias y Artes, explica que en nuestro país el 40 por ciento de los ciudadanos no tienen derecho a la salud, a pesar de que está inscrito y debe ser un derecho universal, como lo señalan los artículos primero y cuarto de la Constitución.

Para el doctor en México hay dos elementos que no se han cubierto en este rubro, el acceso de la población a la atención médica y la calidad de los servicios médicos.

En su más recientemente edición, la revista científica The Lancet, publicó un artículo sobre el doctor Alcocer Varela, donde se destaca que no es político y sí un científico que puede revertir los males que en la Salud enfrentará la administración del presidente López Obrador, como el hecho de que siete de cada diez mexicanos padezca sobrepeso u obesidad, y que 21 millones de mexicanos no cuenten con una cobertura institucional de salud.

Eso no se ha cumplido, indica, y se apoya en un par de datos: "35 mujeres, de cada 100 mil, todavía se mueren debido a la atención inadecuada del parto"; y el segundo indicador también muy sensible, "de cada mil niños nacidos, durante el primer año de su vida mueren cuando menos 15".

Para Alcocer a parte de combatir estos desafíos, otro tema a reducir el grave problema de obesidad infantil, que pone en riesgo y reduce a la mitad la expectativa de vida de toda una generación, ya que los niños mexicanos ocupan el primer lugar mundial en esta enfermedad.

Esto revertirá reorientando el sistema de salud, dejando atrás el modelo curativo en el cual se ha puesto mucha atención y recursos financieros, para evolucionar hacia un enfoque a la atención primaria de la salud, modelo que ha probado su eficacia y éxito para la salud de la población.

El nuevo proyecto se basara en la atención primaria de la salud, donde se atiende el origen de las enfermedades; el cuidado de la salud, la prevención y la atención en la comunidad. Ése es el principal programa de acción".

Junto con este combate a la raíz del mal, también será prioritario abastecer a ese 40 por ciento de la población que todavía no tiene acceso a medicamentos.

Alcocer explica que la nueva forma de salud en el Gobierno de López Obrador, será revertir enfermedades y prácticas nocivas, por ello se busca tener un diagnóstico más temprano para lograr evitar que la expectativa de vida sea más prolongada.

