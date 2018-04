AMLO DEFIENDE TRIUNFO

La libramos, tenemos ya más de 5O por ciento de preferencia: AMLO

El candidato de Morena se autoproclamó el vencedor del primer debate presidencial y descalificó las encuestas que ponen a Ricardo Anaya como ganador

ALBERTO OAXACA 23/04/2018 04:02 p.m.

AMLO considera que ganó el primer debate presidencial (Foto de Cuarto Oscuro)

CHALCO, Estado de México.-El candidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, descalificó las encuestas que dan como vencedor el primer debate entre presidenciables al abanderado de la coalición "Por México al frente", Ricardo Anaya y se autoproclamó vencedor.

Cuando terminó el debate yo dije: salí de la calumnia ileso, la libramos", sentenció

Al concluir un mitin en Ixtapaluca, Estado de México y en tono sereno, afirmó que él ganó el debate e incluso detalló que tras el encuentro creció en intención del voto al rebasar el 50 por ciento de las preferencias electorales.

Estábamos antes del debate en 48% en intención de voto y ya rebasamos el 50 por ciento porque nos fue muy bien en el debate, no hay techo vamos a seguir creciendo y tuve que decir esto porque es mucha la manipulación, no mucho pero sí hubo cuchareo en encuestas que se dieron a conocer hoy sobre todo en el (diario) Reforma", explicó el aspirante presidencial y aseguró que el segundo lugar en la contienda aún está por definirse.

Les llevo (a Anaya y a José Antonio Meade) como 25 puntos, o sea me da pena decirlo ayer lo dije pero como ellos están apostando a la manipulación pues tengo que informarle a los ciudadanos", puntualizó.

En entrevista con medios nacionales, López Obrador respondió a si ya hizo una autocrítica de su participación en el debate en el que evadió responder a preguntas de sus adversarios como si la amnistía que ha propuesto significa perdonar a los delincuentes.

"(Me fue) Muy bien, muy bien no caí en ninguna provocación no dije, como no acostumbro hacerlo, no dije mentiras (...) estoy bien, en mi tiempo contestando infundios, se me fue el tiempo de eso y me quedaron cosas", agregó el tabasqueño quien además explicó que se contuvo en responder a algunos cuestionamientos de sus adversarios.

Aprovechó para comparar el mensaje de Facebook que subió a la red tras el debate el cual, dijo, registró en las primeras 12 horas 250 mil "Likes" y más de tres millones de reproducciones, contra la estrategia de Ricardo Anaya quien compró espacios en las redes sociales previo al encuentro en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, para difundir la idea de que ganó.

Adelantó que mantendrá su estrategia para el segundo debate a realizarse el 20 de mayo en Tijuana, Baja California.

ESTE ES EL IMPACTO DEL DEBATE

"Mi característica, una de mis características es mi autenticidad", presumió.

El ex jefe de Gobierno de la capital del país también dijo esperar a que José Antonio Meade le señale cuáles son los supuestos departamentos que no registró en su informe patrimonial.

"Vamos a esperar a que Meade diga cuáles son. Ya se rayó, se rayó", bromeó López Obrador.

A diferencia de sus discursos en 23 días de campaña por la presidencia en los que acostumbra arengar la eliminación de pensiones a los ex presidentes y la venta del avión presidencial, en esta ocasión el tabasqueño reforzó el llamado a defender el voto durante la jornada electoral.

Flanqueado por los aspirantes al senado por su partido, Delfina Gómez e Higinio Martínez, así como su hijo mayor y operador en el Estado de México, José Ramón López, alertó a sus simpatizantes que próximamente el PRI y el PAN se aliarán para que quede un solo candidato que lo enfrente.

Eso hay que intensificar no y tener una muy buena organización por cuadra por manzana saber quiénes son los que simpatizan con el movimiento para llamarlos a que salgan a votar".

Este lunes el abanderado de la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social sostendrá dos encuentros más con simpatizantes de Chalco y Valle de Chalco, en el Estado de México.

LEA TAMBIEN Estos son los 10 momentos clave en el debate presidencial El encuentro en el Palacio de Minería dejó puntos clave entre propuestas y ataques entre los aspirantes presidenciales

LEA TAMBIEN Las frases imperdibles del primer debate presidencial En este primer encuentro entre los candidatos hubo señalamientos y propuestas, pero también frases polémicas

cbl