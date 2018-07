AMLO, la cuarta transformación llega a la Roma

En la calle Chihuahua, colonia Roma se encuentra las oficinas del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador desde donde despacha a partir del 2 de julio. La vida de los vecinos se ha trastocado por el número de personas que llegan a pedirle ayuda o por el incremento del tránsito. Todo el día hay movimiento.

Esa calle tiene magia, ahí vivió la pintora Leonora Carrington. Muchos de sus seres fantásticos nacieron a unos pasos de donde ahora despacha López Obrador. También tiene historia, en 1985 se cayeron edificios y uno de ellos hasta la fecha siguen en ruinas.

Para los vecinos desde hace 12 días la tranquilidad y su vida se ha trastocado. Para algunos es molesto que todo el tiempo haya gente en la banqueta y afuera de la casa. Para otros ha sido fructífero, incluso hasta emocionante.

Debido a que ha rechazado la seguridad y no hay controles, cualquier persona se puede acercar y permanecer afuera el tiempo que desee. Diario llegan a solicitar todo tipo de apoyo. Desde trabajo, peticiones personales, hasta resolver algún problema médico.

Consuelo Vega, vecina de la calle Chihuahua, señala que sí les ha afectado el hecho de que la oficina de López Obrador está ubicada en el número 216. Sobretodo les ha impactado en el tráfico. De por sí era una vía complicada por su colindancia con avenidas importantes, desde hace unos días se ha saturado más. Se ha vuelto tortuoso caminar por las banquetas de esa calle. En el tramo donde están las oficinas del próximo Presidente hay decenas de personas de pie o sentadas en bancos que ellas mismas llevan para la espera. También están los tripies de los camarógrafos que hacen guardia. Los reporteros y fotógrafos. “Afuera de la casa hay mucha gente. Además de la prensa, hay personas que quieren hablar con López Obrador. Ni siquiera dejan libre la banqueta. Lo único que sí noté es que pusieron un semáforo en la esquina de Chihuahua y Monterrey que antes no estaba y más o menos se ha controlado el flujo de coches”. Menciona que sobre todo cuando sale o llega López Obrador es un caos, porque todo mundo busca acercarse, los automovilistas se detienen a ver y no hay manera de transitar por estas calles. Esto apenas comienza. AMLO entrará en funciones como Presidente constitucional el 1 de diciembre, mientras tanto los equipos de transición trabajarán con él desde sus oficinas de la colonia Roma.

Este viernes, funcionarios del gobierno de Estados Unidos tendrán un encuentro con el virtual Presidente electo en esa casa. Personal del Estado Mayor y del Servicio Secreto blindarán y cerrarán el perímetro.

Hasta la tarde del jueves, los vecinos no habían sido notificados de qué calles serán cerradas. Incluso se enteraron a través de las noticias.

A pesar de los inconvenientes de la situación, no todo ha sido negativo. Para María Cristina Robles, quien trabaja en una fonda de comida ubicada en contra esquina de las oficinas del ex jefe de gobierno, le ha beneficiado. Primero porque instalaron un semáforo que antes no estaba y que ocasionaba accidentes y caos vial. Todo ello, impactaba en el negocio. Otra de las mejoras fue que después del 2 de julio arreglaron unas luminarias que no servían. Estaba muy oscuro y daba miedo caminar. Además, de que ha aumentado la clientela.

“Desde hace 12 días pusieron la luz, semáforo y hay más vigilancia. A nosotros no nos ha afectado su llegada, más bien nos ha beneficiado”.

Cynthia Cavita trabaja en una institución que está enfrente de las oficinas de Morena. A ella y sus compañeros les ha beneficiado, porque en cierta manera les ha dado publicidad. También les ayudó el semáforo.

Aunque sí ha resultado un poco molesto el hecho de que haya tanta gente y no se pueda caminar ni estar ni salir del edificio donde trabaja.

“Para nosotros esto ha sido bueno. De hecho hay veces que escuchamos ruido y nos asomamos para ver si vemos a López Obrador o alguna celebridad. Luego estamos en el chisme y eso para nosotros ha sido emocionante. La verdad nunca había estado tan cerca de algo importante”.