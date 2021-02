AMLO mantendrá a Ejército y Marina en las calles

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador manifestó que no podrían enfrentar a la delincuencia, en las circunstancias actuales, sin el apoyo de los elementos del Ejército y la Marina.

Les adelanto que no podemos dejar de utilizar al Ejército y la Marina para garantizar la seguridad pública, porque no hay una opción, no hay en la actualidad (…) no hay alternativas, no podríamos dejar de utilizar al Ejército y a la Marina para atender el problema de la inseguridad y la violencia, la Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y marinos, siendo realistas, no se ha podido consolidar a la Policía Federal, no se avanzó”, lanzó.



Agregó que lo anterior debe ser transitorio, pero en principio vamos a actuar de manera conjunta con el apoyo de Ejército y Marina.

Destacó que este proceso de mediano y largo plazo debe durar hasta que se cuente con una guardia nacional que sea capaz de garantizar la paz y la tranquilidad del país.

El tabasqueño comentó que le resultaron provechosas las reuniones que sostuvo con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en las que recibió –dijo- información de primera mano del estado que guardan ambas dependencias.



En conferencia de prensa, López Obrador dijo que tanto Salvador Cienfuegos, de la Sedena, como Vidal Soberón, de la Semar, le dieron propuestas que agregará a la estrategia de seguridad que implementará desde el próximo 1 de diciembre, día en el que tomará posesión de la Presidencia.

Resaltó que ambos personajes saben lo que ha resultado y lo que no al combatir a los grupos criminales en el país.

Detalló que desplegará 248 coordinaciones territoriales que van a ocuparse de llevar a cabo acciones de desarrollo social, pero también ahí se actuará para garantizar la paz en la República.

El próximo Presidente subrayó que está optimista de que su gobierno podrá hacer frente al problema de inseguridad y de violencia, a partir de atender la creación de empleos, a los jóvenes y el bienestar de la gente.

Comentó que en la nueva estrategia se trabajará de manera coordinada entre instituciones y corporaciones policiacas para garantizar la seguridad pública, tema del que –apuntó- se hará cargo de revisar personalmente.

















lrc