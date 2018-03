MÁS PROMESAS

Asegura AMLO que no modificará la ley para reelegirse

El candidato de Morena a la Presidencia dice que trabajará 16 horas diarias para hacer 12 años en 6, descartó reformar la ley para reelegirse

REDACCIÓN 07/03/2018 03:25 p.m.

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la Presidencia de la República, prometió no reelegirse en caso de ganar. El tabasqueño estuvo en una reunión con desarrolladores inmobiliarios en el Centro Banamex, ahí les aseguró que contarán con las garantías necesarias para invertir, de llegar al poder el 1 de julio.

Ya dimos a conocer el gabinete, porque no vamos a perder tiempo, no se puede perder el impulso, son nada más seis años, yo no me voy a reelegir; y tenemos que hacer que nos rinda ese tiempo, vamos a hacer 12 años en seis, porque no vamos a trabajar ocho horas. ¡Vamos a trabajar 16 horas diarias!", declaró López Obrador. En entrevista, el abanderado de Morena explicó que hizo esta aclaración, porque hay quienes piensan que no van a ser suficientes seis años para resolver el problema del país. No soy partidario de la reelección, hay presidentes en otros países que llegan, encuentran una situación muy complicada, empiezan a gobernar, lo hacen bien y luego modifican las leyes para quedarse más tiempo".



Rechazó seguir los pasos de mandatarios de otros países como Evo Morales, en Bolivia o Rafael Correa, en Ecuador. "Ni verdes, ni maduros. Este es un movimiento mexicano, un movimiento hecho en México".

Aseguró que con esa fórmula de trabajo sacará a México del problema en que está metido y que con él en Los Pinos no aumentarán los impuestos ni habrá gasolinazos.

Les informo, en el sexenio no van a aumentar los impuestos, no va a aumentar el IVA, no va a haber impuestos nuevos, no va a aumentar el impuesto sobre la renta, no van a haber gasolinazos", expuso.

También consideró que no se puede permitir que siga creciendo la deuda externa, pues tan sólo en el actual gobierno el pago de intereses por la deuda pública alcanza los 600 mil millones de pesos del presupuesto.

No vamos a tener ningún problema, se va a superar la inversión que se ha destinado al desarrollo inmobiliario, van a tener ustedes todas las garantías para invertir", finalizó.

Hay presidentes latinoamericaos que sí se han reelegido

En México, Guatemala y Paraguay no existe la reelección, pero en otros países de Latinoamérica sí, estos países son:

- Chile

- Costa Rica

- El Salvador

- Panamá

- Perú

- Uruguay

- Argentina

- Bolivia

- Brasil

- Colombia

- Honduras

- República Dominicana

- Venezuela

- Nicaragua

- Ecuador

En los tres últimos países de la lista la reelección es indefinida.

Algunos de los ejemplos de reelección más sonados son el caso de Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador; Sebastián Piñera, de Chile, entre otros.

Evo Morales (Imagen de Exitosa Noticias)

Evo Morales, sexagésimo quinto Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 22 de enero de 2006. En 2009 y 2014 se reeligió, con lo que sumará 14 años en el poder. Es uno de los líderes más reconocidos de la izquierda latinoamericana, motivo por el cual en 2008 la revista Time lo nombró una de las 100 personas más poderosas del mundo.

Rafael Correa (Imagen de Teleamazonas)

Por su parte, Rafael Correa gobernó por 10 años, desde el 15 de enero de 2007 hasta el 24 de mayo de 2017, siendo el mandatario con más tiempo en el poder de forma consecutiva, seguido por Ignacio de Veintemilla que gobernó por 7 años.

Sebastián Piñera (Imagen de Actuall)

Sebastián Piñera en Chile, fue elegido con el 54,58 % de los votos válidamente emitidos en la segunda vuelta presidencial el 17 de diciembre de 2017, convirtiéndose en el octavo presidente de Chile en ser electo por segunda vez.

Michelle Bachelet (Imagen de Uchile.cl)

En el mismo país, Michelle Bachelet ostentó la primera magistratura del país entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo día de 2010, siendo electa por segunda vez para el mandato comprendido entre el 11 de marzo de 2014 y la misma fecha de 2018. También fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR, y la primera encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género.

Cristina Fernández de Kirchner (Imagen de Abc.es)

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue presidenta de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, siendo el único presidente argentino que completó ocho años, con el mandato continuado más prolongado después de Carlos Menem y Juan Domingo Perón. En las elecciones presidenciales de 2011 obtuvo el 54,11 % de los votos, accediendo así a un segundo mandato. En dicha elección, Cristina Fernández logró el mayor porcentaje alcanzado en una elección presidencial desde 1983.

