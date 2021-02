VIDEO: AMLO le recomienda "AMLODIPINO" a EPN

El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, volvió a pedir al presidente Enrique Peña Nieto serenarse e incluso le recomendó una medicina.

Esto luego de que el mandatario volviera a hacer referencia al tabasqueño en su discurso de ayer martes, en el que dijo que no por el enojo que se vive en el país se llegue a elegir una opción que lleve a los ciudadanos a la angustia.

López Obrador consideró que el Presidente le sigue mandando indirectas, por lo que, dijo que le ha mandado decir, de manera respetuosa, que se serene, que no se caliente, que no se altere, que no le haga casos a las encuestas.

“Que si se le sube la presión, esta medicina es buena, además ayuda a curar el mal de ojo y otras molestias”, le recomendó sosteniendo una caja de un medicamento llamado AMLODIPINO, el cual se receta en casos de hipertensión.

Remarcó que el cambio será bueno para todos, conviene una transformación, que se acabe con la corrupción, pues ya es tiempo de que haya un gobierno honesto en el país.

“Y si están preocupados, nerviosos y están con hipertensión, aquí está ‘AMLO a Los Pinos’”, concluyó bromeando sobre el nombre del medicamento.

lrc