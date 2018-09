Entrega AMLO a Quirino Ordaz un plan de inversión 8.7 mil mdp para Sinaloa

JUAN RAMÍREZ 17/09/2018 03:28 p.m.

Durante el primer encuentro formal entre el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, este último le hizo entrega al mandatario sinaloense de un documento que contiene el Programa de Desarrollo Social del Gobierno de República para Sinaloa, el cual representará una inversión directa a los beneficiarios por 8 mil 734 millones de pesos, es decir, recursos que se entregarán a la gente en diversos apoyos.

En su mensaje, el próximo presidente de la Nación le reconoció al gobernador Quirino Ordaz Coppel el esfuerzo que hizo para emprender por su propia cuenta, con recursos propios del estado, la construcción de la carretera Badiraguato-Parral, y en reciprocidad, anunció que este proyecto continuará en su gobierno federal, pero no de asfalto, sino que se continuará lo que resta con concreto hidráulico, aunque se eleve significativamente su costo.

"Esto de la carretera Badiraguato a Parral, que ya está en proceso, lo que hiciste fue muy importante, porque lo iniciaste con recursos del estado, lograste que este año tenga un presupuesto de 200 millones de pesos, ya es una obra en proceso, ésa la tenemos que seguir, viendo la posibilidad de cambiar la técnica de construcción, que no sea asfalto, sino se pueda hacer de concreto y con uso intensivo de mano de obra para dar mucho trabajo, que tenga un efecto multiplicador, se hace la obra y se reactiva la economía de las comunidades y se generan empleos", reconoció López Obrador.

El presidente electo afirmó que tiene un gran compromiso con Sinaloa, y no viene a confrontarse con el gobernador Quirino Ordaz, sino todo lo contrario, trabajar muy hermanados y coordinados en un mismo plan de desarrollo para el estado, pues le ratificó toda su confianza personal.

"Yo no tenía el gusto de conocer al gobernador, ahora que hemos platicado, tengo muy buena impresión de él, y yo no estoy acostumbrado a hacerle la barba a nadie, pero me causó muy buena impresión, vamos adelante para continuar con lo que ya se está haciendo, con el apoyo de la Federación", dijo.

Al hacerle entrega del Programa de Desarrollo Social para Sinaloa, que su gobierno habrá de aplicar una vez que asuma la Presidencia de la República este primero de diciembre, López Obrador dijo que será el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel el encargado de coordinarlo en su estado.

Este programa de 8 mil 734 millones de pesos contiene diversas acciones como el otorgamiento de 47 mil 234 becas de 3 mil 600 pesos mensuales durante un año para los jóvenes llamados "ninis", que no estudian ni trabajan, para que sean aprendices en un oficio, inversión que alcanzará los 2 mil millones de pesos de esa bolsa.

Además se contempla el otorgamiento de 5 mil 500 becas para estudiantes universitarios de bajos recursos económicos, por 2 mil 400 pesos mensuales, también el aumento del doble de la pensión para adultos mayores, programa que significa una inversión de 3 mil 240 millones de pesos, que incluye a jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE. Al respecto explicó que hasta ahora, estos ex trabajadores en retiro reciben mil 160 pesos de pensión cada dos meses, pero en el próximo gobierno federal recibirán mil 274 pesos pero mensuales.

Por otra parte, López Obrador dio a conocer que se proporcionará a nivel nacional una canasta de alimentos básicos a un precio muy bajo con 28 productos, que incluyan el atún y la sardina, las cuales se adquirirán en Sinaloa, lo que beneficiará a la industria local.

En resumen, dijo que su gobierno se dedicará a mantener en el estado la infraestructura social como algo prioritario, es especial los puentes, las carreteras y las escuelas, pero sin dejar de brindarle atención a las obras en proceso, como la ya mencionada de la carretera Badiraguato-Parral.

Durante el encuentro, fueron varios los secretarios del Gobierno del Estado quienes le informaron al presidente electo sobre las acciones que se llevan a cabo en sus respectivas áreas y le plantearon los proyectos que requieren apoyo de la Federación.

Al respecto, el secretario de Agricultura y Ganadería, Jesús Valdés Palazuelos, le comentó sobre los proyectos de la presa Santa María y el distrito de riego de la presa Picachos; el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, la necesidad de homologar personal a los Servicios de Salud; el secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas Echave, un programa de vivienda para familias víctimas de violencia, como son las desplazadas de sus lugares de origen; el secretario de Economía, Javier Lizárraga, la pertinencia de continuar con el apoyo de créditos para micro y pequeños empresarios; y el secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños, la necesidad de abatir el déficit que se tiene en pisos y techos firmes en comunidades rurales donde se concentra la mayor pobreza.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, le informó al presidente electo que muy pronto entrará en funcionamiento el Centro para la Atención de Ciegos y Débiles Visuales, así como el Centro para la Atención del Autismo, aquí en Culiacán, pero en Mazatlán también abrirá sus puertas el Centro de Rehabilitación Integral.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por quien fungirá como coordinador de la Política Social del Gobierno de la República en Sinaloa, el diputado federal sinaloense José Jaime Montes Salas, quien habrá de solicitar licencia a la Cámara de Diputados para desempeñar esta encomienda, y quien a su vez, se puso a los órdenes del Gobierno del Estado para coordinar todos los programas de apoyo a la sociedad.

También asistieron los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, y diputados locales electos y diputados federales de la coalición Juntos haremos historia, compuesta en su mayoría por Morena; y por parte del Gobierno del Estado, asistieron además de los secretarios que intervinieron, el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, quien dio la bienvenida a la reunión; el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte; el secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix; el secretario de Turismo, Oscar Pérez; el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo; el secretario de Seguridad Pública, Inocencio Fermín Hernández Montealegre; la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas; Guadalupe Yan Rubio; y el secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez.

De igual manera, el coordinador general de Asesores, Guadalupe Robles; el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Papik Ramírez Bernal; y la directora del Instituto Sinaloense del Deporte, Paola Moncayo Leyva.

Previo a la reunión, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa Rosy Fuentes de Ordaz, recibieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador justo en la acera de la avenida Insurgentes, uno de los accesos a Palacio de Gobierno, para acompañarlo hasta el despacho del Ejecutivo, donde sostuvieron un encuentro privado antes de reunirse con los secretarios de gabinete y los legisladores de Morena.

LEA TAMBIEN Inaugura Quirino extensión de la UAdeO en Sinaloa Se equipará también con un comedor y se entregarán becas económicas y becas de transporte

AJ