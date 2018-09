Sufre AMLO retraso de 5 horas; su vuelo de Viva Aerobús queda varado

REDACCIÓN 20/09/2018 08:17 a.m.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sufrió el primer contratiempo por realizar sus viajes en líneas comerciales, luego que se quedara varado por cerca de cinco horas en el Aeropuerto de Huatulco, Oaxaca, cuando intentaba volver a la Ciudad de México para pasar la noche en su casa.

La agenda de López Obrador no pudo cumplirse por una suspensión de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a la presencia de mal clima en la capital del país.

El tabasqueño tenía planeado salir de Huatulco a las 17:20 horas, pues así estaba programado el vuelo de VivaAerobús que lo transportaría.

El morenista vivió, junto a los otros mexicanos que tenían este vuelo, la desesperación de pasar tres horas a bordo de la aeronave y una más en una sala de espera, ya que se les pidió bajar por algunos momentos.

Fue hasta las 22:00 horas que se dio luz verde al despegue del próximo Presidente de México.

AMLO lleva varado más de 5 horas en el aeropuerto de Huatulco por malas condiciones climatológicas, aún así dice que no viajará en un avión de lujo pic.twitter.com/5k84kykGC7 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 20 de septiembre de 2018

Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado en este retraso de agenda y dijo que esto no cambiará su posición de utilizar vuelos comerciales.

"No por esto voy a cambiar de opinión: no me voy a subir al avión presidencial. Me daría pena, se me caería la cara de vergüenza de subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza", lanzó.

Destacó que esto puede pasarle a cualquier aeropuerto del mundo y admitió que es necesario resolver el problema de saturación del actual AICM.

Finalmente, recordó que ya está cercana la consulta en la que se decidirá el futuro del NAICM o si se cambia por un aeropuerto en Santa Lucía.





