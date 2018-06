ELECCIONES 2018

De ganar, AMLO propondrá plan de transición a EPN

Luego de aplaudir que el presidente Peña Nieto no se haya sometido a Trump, López Obrador aseguró que no ha pactado con el mexiquense

ALBERTO OAXACA 01/06/2018 02:33 p.m.

AMLO en Guanajuato (Foto: Alberto Oaxaca)

VALLE DE SANTIAGO, Guanajuato (La Silla Rota).- Andrés Manuel López Obrador aseguró que de ganar la elección del 1 de julio acudirá a Los Pinos a buscar al presidente Enrique Peña Nieto el día 3 del mismo mes, para elaborar un plan de transición que garantice que el último tramo de su gobierno termine "sin sobresaltos".

"Tan luego triunfemos vamos a proponer un plan para la transición, para que se apoye a las instituciones incluida la institución presidencial y que no se afecte la economía, que no haya desequilibrios económicos, que no haya problemas financieros (...) Hay que buscar la manera de que se termine bien el gobierno del presidente Peña para que la transición se dé sin sobresaltos", destacó.

Tras un mitin en Valle de Santiago, Guanajuato, el candidato de la coalición "Juntos haremos historia", explicó que dicho plan tendrá tres ejes principales: respeto a todas las instituciones, incluida la presidencial, que no haya desbalances económicos y que exista unidad ante embates extranjeros.

"Primero respaldar al presidente hasta que termine su mandato no apostar a la dualidad de poderes (...) que se respete la política económica que haya equilibrio macroeconómicos que se mantenga la autonomía del banco de México y que transcurra así todo el período de transición y que ante agresiones del extranjero haya unidad es decir que no se permita que se va a poner al gobierno de México trátese de quién se trate", explicó.

El tabasqueño aplaudió la forma en que el presidente Enrique Peña ha enfrentado las decisiones de su homólogo norteamericano Donald Trump, pues no se ha dejado someter.

"Ha venido manteniendo una actitud de respeto a la soberanía nacional me refiero al presidente Peña a pesar de que Trump actuado con mucha prepotencia el presidente Peña no se ha sometido (...) Quisiéramos a veces que fuera más contundente pero últimamente ha estado bien hace poco cuando la militarización de la frontera envía un mensaje bueno que yo lo respalde inclusive otros candidatos y ahora que volví a decir Donald Trump que los mexicanos íbamos a pagar el muro contestaron También bien Peña dijo que nunca se va a pagar el muro", dijo.

No obstante, aseveró que su movimiento no ha pactado con el jefe del Ejecutivo Federal y afirmó que hace seis años que no lo ve en persona.

" Yo no he visto al presidente Peña desde hace 6 años cuando el debate que fuimos candidatos no lo he visto (...) nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito lo que hacemos Es a la luz pública siempre (...) El día 3 voy a pedirle una audiencia para irlo a ver, el día 3", destacó.

