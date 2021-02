"Ya chole lo de mis vínculos con Rusia y Venezuela"

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), dijo que es un chiste y una broma de mal gusto los nexos que le atribuyen con los gobiernos de Venezuela y Rusia.

“Eso ya es de chiste, es una broma de mal gusto, no tiene ni caso, no tiene sentido contestar, no sé ni quién es, ni me interesa (diputado venezolano), y no le interesa a la gente eso, como dicen los jóvenes ya chole con eso. Yo puedo seguir diciendo que estoy esperando al submarino ruso que me va a traer el oro de Moscú", se mofó.

En el municipio de Chiautla, en su gira por el estado de Puebla, también hizo un llamado a los ciudadanos seleccionados por el INE como funcionarios de casilla a cumplir para velar que no se cometa fraude electoral.

"Si un ciudadano recto, demócrata, honesto, es el presidente de una casilla, ya hay una garantía de que las cosas se van a hacer bien, de que se va a respetar la voluntad del pueblo, que van a haber elecciones limpias y libres, que se va a cuidar la casilla para que el resultado no se adultere, que no se modifique el acta electoral", indicó AMLO en un video a través de sus redes sociales.

Asimismo, pidió a que independientemente del partido al que pertenezcan, vigilen el conteo de votos y el correcto llenado de las actas.

"¿Qué les pido? Sean de partido que sean, ayuden, para que la elección sea libre, limpia, haya democracia en nuestro país, que se garantice que el voto sea secreto, que no haya ninguna presión, que los ciudadanos libres decidan quién va a ser el próximo presidente de México (…), que hagamos valer la democracia", agregó.

ams