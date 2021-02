AMLO pide a maestros “faltistas” actuar con responsabilidad

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador,hizo un llamado al magisterio, en especial a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a “actuar con responsabilidad” y cumplir con su presencia en aulas.

Al arrancar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los foros de consulta para la reforma educativa, el político tabasqueño prometió a los docentes que no habrá represión, y sus derechos serán respetados, no obstante pidió que no se ausenten de las escuelas.

Desde la Universidad Autónoma de Chiapas, el presidente electo reprochó que en su recorrido previo al primer encuentro por la reforma educativa recibió quejas contra maestros faltistas “Acabo de estar en una comunidad en Palenque llamada Arroyo Jerusalén hace como un mes. Presentaron la queja de que se ausentaban mucho los maestros y que llegaban los martes y se retiraban los jueves. Ya no queremos esa semana escolar", señaló el tabasqueño.?

Asimismo informó que será el 1 de diciembre cuando se de a conocer una iniciativa en la materia para derogar la actual reforma educativa.

?Ya estamos trabajando en el paquete de iniciativa de reformas que tienen que ver con la educación (…) Va a consistir en cancelar, en abolir, abrogar, la llamada reforma educativa y, al mismo tiempo, se va a presentar una reforma educativa que va a surgir de esta consulta que se inicia a nivel nacional, recogiendo los sentimientos, las propuestas, de maestras, maestros, de padres de familia, de especialistas en educación, vamos a tener todo el programa educativo y se va a elevar a rango constitucional", informó.

