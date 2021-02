AMLO pide a la iglesia que lo ayude a evitar la compra del voto

Andrés Manuel López Obrador, precandidato por Morena, PES y PT informó que se ha reunido con diferentes líderes religiosos para pedirles que orienten a la población y no accedan a la venta de su voto.

"Me he reunido con pastores, sacerdotes, y obispos, y lo voy a seguir haciendo para que nos ayuden a orientar y que no se lleve a cabo la compra del voto, porque engañan mucho a la gente, trafican con el hambre, con la pobreza del pueblo", señaló desde el municipio de Simojovel, Chiapas.

Afirmó que se debe orientar a las personas para que no se vean en la necesidad de votar por "verdugos" y que las elecciones sean limpias, libres y con la convicción de que el voto es secreto.

Díganle a la gente que eso es pan para hoy, hambre para mañana, se necesita justicia. Cuando necesitan de los votos… 500 pesos, mil pesos, ya en algunas comunidades hasta dicen: ‘¿ustedes que dan? (…) Ya hay esa costumbre de recibir migajas: láminas de zinc, de cartón, tinacos, molinos, machetes, limas

El tabasqueño calificó como 'pecado social' el hecho de que otros partidos compren el voto de los ciudadanos aprovechándose de sus necesidades.

Agregó también que los 'mafiosos' solo reparten sobras a la población y pasadas las elecciones los dejan en el olvido.

De gira por el estado de Chiapas y en otro evento en Chenalhó, el precandidato hizo referencia a la Biblia y las palabras del Papa Francisco sobre aprovecharse del prójimo. (Publimetro)