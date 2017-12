DECLARA EN GIRA

Caída del peso es por destape de Meade: AMLO

Durante su estadía en el municipio de Chiltepec, López Obrador acusó que aunque sus opositores lo han señalado como una amenaza para el país, es lo contrario

REDACCIÓN 27/12/2017 06:20 p.m.

Andrés Manuel López Obrador (Especial)

Este miércoles, el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador declaró que la depreciación del peso se debe a su similar priista, José Antonio Meade.

Durante su estadía en el municipio tabasqueño de Chiltepec, López Obrador acusó que aunque sus opositores lo han señalado como una amenaza para el país, ha sido lo contrario.



"Se suponía de que Meade era el candidato de los financieros y que una vez que lo destaparon se iba a estabilizar la situación económica y financiera en el país, pero destapan a Meade y miren la devaluación que hay, ya se está a 20 pesos por dólar y nunca se había visto eso en el país", dijo.

Finalmente, el precandidato de Morena dijo no estar al pendiente de la campaña del PRI dado que estos "no hacen nada, no se despeinan, no les da el sol, nada más están ahí en programas de radio y televisión, trasladándose en aviones con aire acondicionado y van a puras ciudades", sin visitar los pueblos e insistió que los precandidatos deben "ponerse las pilas" puesto que Morena "está como nunca".

Con información de Milenio

fmma

