Tras 12 años, Palacio Nacional recibe a AMLO

Luego de dos intentos fallidos por ganar la Presidencia, la puerta de Palacio Nacional se abrió de par en par para recibir a Andrés Manuel López Obrador

ALBERTO OAXACA 03/07/2018 05:28 p.m.

EPN y AMLO recorren los pasillos de Palacio nacional (Cuartoscuro)

Tras 12 años de intentos fallidos, la puerta principal de Palacio Nacional se abrió de par en par para recibir a Andrés Manuel López Obrador.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local le abrieron paso al virtual ganador de la elección presidencial que arribó por tierra. El Estado Mayor Presidencial –ése órgano militar que el tabasqueño ha prometido regresar a los cuarteles- actuó de manera discreta.

Acompañado sólo por su chofer y por su vocero, César Yáñez, López cruzó en medio de un tumulto de curiosos que iban a ningún lado y se detuvieron a mirar, de simpatizantes que lo arengaban y de periodistas que preguntaban por su estado de ánimo.

La misma hora pero no con los mismos modos. A las 10:58 de la mañana el Presidente Enrique Peña Nieto, como ya es costumbre, aterrizó en helicóptero en el corazón del Ejecutivo Federal.

Por la calle de Moneda más de 200 medios de comunicación -"mirones profesionales", como los llama "con todo respeto" Andrés Manuel- se registraban para atestiguar el encuentro histórico.

El despacho presidencial y los pasillos de Palacio fueron los escenarios donde durante casi dos horas Peña y López hablaron "amistosamente".

"Hablamos de todos esos temas: tratado de libre comercio; aeropuerto; reforma energética; hablamos de presupuesto; hablamos de seguridad (...) llegamos a la conclusión, a propuesta del presidente Peña, de iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el fallo y me nombre presidente electo, en tanto no exista este reconocimiento legal no podríamos establecer una relación institucional como se desea", dijo el tabasqueño.

Desde el fastuoso Salón Tesorería, recinto reservado para los banquetes que el Presidente ofrece a invitados especiales, el hasta ahora "eterno candidato presidencial" habló de que "forma es fondo".

"Vamos a ser respetuoso de las formas porque la forma es fondo, no hay que precipitarnos todo a su tiempo", pidió.

Entre apretones de mano y fotos para el recuerdo hubo una invitación para que, ya como presidente electo, el tabasqueño acompañe a Peña a la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. Aunque advirtió que él viajará en cuelo comercial.

"Me invitó a una reunión de la alianza del pacífico en Puerto Vallarta el 4 de julio, ya acepté asistir esperando que ya para entonces sea presidente electo (...) cuando tenga que viajar lo voy a hacer como siempre en aviones de línea comercial y por tierra, en eso no hay ningún cambio, eso no se trató porque esas son posturas que ya se decidieron", afirmó.

Lo que en un inicio se pensó como un mensaje breve, se convirtió en una de las famosas conferencias mañaneras de López en sus tiempos de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En 45 minutos de preguntas y respuestas advirtió que cambiará de raíz el régimen y se acabarán los privilegios.

"Lo que nos motiva a luchar es cambiar esta amarga realidad que se padece en nuestro país queremos llevar a cabo una transformación, cambiar al régimen corrupto de injusticias y privilegios (...) lo dije en otras ocasiones lo repito ahora va a ser un cambio radical y que nadie se asuste porque la palabra radical viene de raíz", explicó.

Los temas ausentes, dijo AMLO, fueron la cancelación de la Reforma Educativa y la venta del avión presidencial. Ahondaron en el Tratado de Libre Comercio y acordaron que, con cierta distancia, su equipo se sumará a la revisión.

"Se va a mantener el mismo equipo (negociadores TLCAN) porque eso corresponde al gobierno actual tenemos que ser institucionales respetuosos. Tengo información que no lo han hecho mal los integrantes del equipo que está a cargo de la negociación del tratado me refiero a los secretarios de Relaciones Exteriores y el secretario de Economía del actual gobierno y a quienes están ayudando en este esfuerzo"

El morenista aseguró que aunque no hay previsto un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, próximamente, sí lo hará con su segundo a bordo, Mike Pompeo.

"Vamos a tener pronto una reunión no con el presidente de Estados Unidos Donald Trump ayer lo que se acordó es que va a visitar México el jefe del departamento de estado en una fecha posterior", adelantó.

López Obrador salió de Palacio por la puerta principal. Afuera sus simpatizantes gritaban consignas y la policía capitalina le escoltó a su oficina en la colonia Roma. Volverá el 1 de diciembre.

"En el proceso electoral, repito, el presidente Peña Nieto actuó de manera responsable y lo reconozco y ya saben ustedes que yo siempre digo lo que pienso mi pecho No es bodega", finalizó.

