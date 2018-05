ELECCIONES 2018

AMLO pide observadores internacionales para elección; Meade ofrece triplicar Prospera

Anaya estuvo en Michoacán donde aseguró que pacificaría el país fortaleciendo a las policías. Rodríguez Calderón sostiene que no cree en las encuestas

REDACCIÓN 26/05/2018 03:20 p.m.

AMLO pide observadores internacionales para elección; Meade ofrece triplicar Prospera. Foto especial

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", aseguró que pidió formalmente a organismos internacionales y a partidos de varios países acudir a México como observadores electorales.

El candidato mostró su preocupación por posibles fraudes electorales, principalmente en Veracruz y Puebla.

Al final de un mitin en tierras poblanas, López Obrador precisó que dicho llamado a organismos internacionales en las entidades mencionadas es por la cercanía familiar entre exgobernadores y candidatos a gubernaturas.

En Puebla, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, candidata a la gubernatura, es también esposa del exmandatario Rafael Moreno Valle.

Mientras que en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la gubernatura, es hijo de Miguel Ángel Yunes Linares.

Andrés Manuel fue abordado sobre su estado de salud, respondiendo que está más joven, mas lucido y tiene más pasión con los integrantes de la mafia del poder.

Dijo que cuando llegara a la presidencia, los funcionarios tendrán que ir al seguro, pues no podrán gastar 5 mil millones de pesos al año en salud. ¬†

Meade ofrece triplicar los apoyos de Prospera

El candidato presidencial de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, prometió triplicar los apoyos de Prospera.

Durante su mitin en Chalco, Estado de México, Meade detalló que este aumentó del apoyo será a las familias que tengan un pariente con discapacidad.

El candidato aseguró que de ganar la presidencia, 2 millones de familias más se verán beneficiados por Prospera.

"Prospera tendrá becas para que nuestros hijos terminen la preparatoria, y, si tenemos una discapacidad en familia, Prospera nos dará el triple del apoyo"

A los mexiquenses, Meade les prometió seguridad, ofreciendo un aumento de policías y cámaras en el transporte público.

También se comprometió a llevar servicios básicos al municipio mexiquense de Chalco.

"Tendremos mejor drenaje, vamos a manejar mejor la basura y la vamos a convertir en energía, en Chalco habrá mejor alumbrado público"

En el evento estuvo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, así como César Camacho y Alejandra del Moral, candidatos al Senado.

Sobre el gobernador mexiquense, el candidato dijo que quiere llevar su "esfuerzo transformador" a la presidencia.

Meade llamó a los mexiquenses a votar por todos los candidatos del PRI en las próximas elecciones de junio.

Anaya asegura que recuperará la paz

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que su prioridad es recuperar la paz y tranquilidad.

Anaya exhibió que mientras el candidato de Morena y su partido se han dado a la tarea no solo de anticipar un perdón a los delincuentes, sino de defenderlos, la coalición que encabeza propone crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no dependa de la Secretaría de Gobernación.

Me da mucho gusto estar en Sahuayo, #Michoacán, tierra de gente trabajadora que todos los días se la rifa en el campo. Les aseguro que en mi gobierno tendrán paz, porque habrá apoyos para los productores, seguridad para las familias, médicos y medicinas en las clínicas. #MxEnPaz pic.twitter.com/hwlKEAlieR — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 26 de mayo de 2018

Durante un mitin en Sahuayo, Michoacán, el candidato detalló que en los últimos diez años se ha triplicado el gasto en seguridad, pero el problema no se ha resuelto. Prometió, para solucionarlo, duplicar el tamaño de la Policía Federal.

Dijo también que se profesionalizará y se certificará a todas las policías del país. Mientras hace ese cambio, Anaya señaló que seguirá apoyándose en el Ejército y la Marina.

"Nos vamos a seguir apoyando en el Ejército y la Marina, hasta en tanto contemos con policías verdaderamente confiables, preparadas, bien pagadas, que realmente estén del lado de la gente. Yo se los aseguro vamos a recuperar la paz"

"El Bronco" no cree en las encuestas

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la Presidencia de la República, desestimó las encuestas que lo ubican en el último lugar de la contienda.

"Yo no creo en las encuestas, en Nuevo León yo tenía el dos por ciento de posibilidades y terminé con el 52 por ciento en 60 días"

A través de un video de Twitter, Rodríguez Calderón aseguró que no aparece en los primeros lugares en las encuestas porque no le paga a ninguna para favorecerlos.

Cuando me lancé por la gobernatura de NL como independiente, las encuestas no me daban ni el 2% pero ¡terminé ganando con la mitad de los votos! No nos dejemos manipular por estas herramientas del sistema corrupto. RT https://t.co/H1ioi4zrrn — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 26 de mayo de 2018

"El Bronco" sostuvo que tiene sus propias encuestas que lo colocan con mayor apoyo de la ciudadanía del que las encuestas de los medios publican.

Jaime acusó a los encuestadores de hacer propaganda de aquellos que los contratan.

"No creo en ellos, nuca he creído en ellos, y hoy no será la excepción, yo hago mis propias predcciones matemáticas y soy ingeniero, sé medir"