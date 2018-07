Definición de AMLO sobre NAICM, en agosto

Quien se perfila para ser titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, afirma que si se decide cancelar la obra del NAICM, debe anunciarse lo antes posible

REDACCIÓN 04/07/2018 01:42 p.m.

El análisis sobre el NAICM tiene que ser rápido, ya que en esta obra se invierte una gran cantidad de recursos, alrededor de 264 mil millones de pesos

En un mes se decidirá si continúa la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), informó Javier Jiménez Espriú, quien es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"En agosto debemos tener ya una solución(...)Si la decisión fuera no seguir, habría que suspenderlo lo antes posible ", indicó luego de un evento para conmemorar el Día Nacional del Ingeniero.

Jiménez Espriú señaló que analizarán cuál será la mejor opción, la que ayude con la saturación del actual Aeropuerto.

"Sea que se continúe el aeropuerto, esa es una de las opciones, sea que se busque la posibilidad de que el sector privado lo continúe, o sea que haya alternativa diferente, que es la que en un principio había planteado el señor Andrés Manuel López Obrador", indicó.

"Vamos a analizar cuál va a ser la mejor opción en relación con el problema de la saturación del actual aeropuerto, sea que se continúe el aeropuerto, esa es una de las opciones, sea que se busque la posibilidad de que el sector privado lo continúe, o sea que haya alternativa diferente", dijo tras asistir a la celebración del Día Nacional del Ingeniero, donde también estuvo Gerardo Ruiz Esparza, actual titular de la SCT.

La opción propuesta inicialmente por López Obrador consiste en mantener las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (AICM) y construir dos pistas y una terminal de pasajeros en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

Sostuvo que el análisis tiene que ser rápido, ya que en esta obra se invierte una gran cantidad de recursos, alrededor de 264 mil millones de pesos.

"Si la decisión fuera no seguir, habría que suspenderlo lo antes posible", aseveró.

Respecto a posibles multas que enfrentaría el Estado por cancelar la construcción de la obra, sostuvo que en los contratos no hay penalizaciones cuando el gobierno decide suspenderlos por motivos nacionales.

"Habrá desde luego respeto a los contratos, negociación con los participantes y cumpliremos con todas las normas y las funciones legales. Habrá un respeto absoluto al Estado de Derecho, no habrá afectaciones de ninguna manera, pero no hay multas, no hay penalizaciones al Gobierno cuando tiene que suspender por razones justificadas", comentó.

