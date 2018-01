DIRECTO CONTRA EL PRI

Para AMLO encarcelar a Borge es parte de una moda

De gira por Morelos, estado donde se encuentra preso el exgobernador de Quintana Roo

Como era de esperarse, AMLO emitiría una opinión sobre la extradición de Roberto Borge, quien duerme en el penal psicosocial de Ayala, Morelos, entidad donde está de gira López Obrador por la precampaña electoral.

"Ahora está de moda, solo eso, de moda, meter a la cárcel a exgobernadores. No dejan de ser chivos expiatorios", afirmó en el municipio de Yecapixtla, al sostener una asamblea informativa con simpatizantes de Morena, el Partido del Trabajo y Encuentro Social.

El precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, que "el régimen de corrupción" continúa.

"Para simular, para engañar, para tratar de buscar adeptos o que la gente siga creyendo en ellos, de repente, periódicamente, encarcelan a uno, a dos, a tres, cuatro, pero sigue el régimen de corrupción", consideró.

Para el morenista, es un viejo recurso que en época electoral prometan encarcelar a funcionarios con historia de corrupción, a quienes calificó como "peces gordos".

"Acabo de hablar ahora de cómo encubrieron a Lozoya, por qué en ese caso no hay justicia si está demostrado que recibió sobornos de Odebrecht", señaló.

Por ello, habló sobre sus planes de política en materia de impartición de justicia contra servidores públicos, ya que se va investigar "a todos los casos sin venganza, no es mi fuerte la venganza, es justicia, no vamos nosotros a perseguir a nadie por razones políticas, no va a haber una política demagógica", puntualizó.

