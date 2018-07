PREVIO AL ZÓCALO

No habrá dictadura abierta ni encubierta: AMLO en el Hilton

El virtual presidente de México dirigió un mensaje en el hotel Hilton, donde llamó a la reconciliación entre gobierno, empresarios y sociedad

REDACCIÓN 01/07/2018 10:13 p.m.

Se comprometió a la reconciliación en todo el país. (Especial).

En su primer mensaje como virtual ganador de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador advirtió que “no buscamos construir una dictadura abierta ni encubierta, los cambios serán apegados al orden legal establecido”.

AMLO, con ventaja de casi al doble en la Presidencia: encuestas de salida.

Hizo un llamado a todos los mexicanos “a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Como dijo Vicente Guerrero, la patria es primero”, pronunció desde un mensaje en el hotel Hilton de Reforma.

El político tabasqueño expresó un reconocimiento al proceso respetuoso del presidente Peña Nieto en estas elecciones, que fue “muy diferente al trato que nos dieron, porque me consta, al de los pasados titulares del Poder Ejecutivo”, en alusión a los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Asimismo celebró que los medios de comunicación no “correspondieron a la transmisión de la guerra sucia”, mientras agradeció “a las benditas redes sociales”.

Frente a la prensa, simpatizantes, su esposa y sus cuatro hijos, así como gente afuera del hotel ubicado en la Alameda, prometió que gobernará "con rectitud y justicia, no les fallaré, no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo”, afirmó ante el auditorio que le aplaudía.

“La rectitud es lo más importante de mi vida, pero tengo una ambicionan legitima: pasar a la historia como un buen presidente de México”, confió ante su virtual victoria.

Felicito a Andrés Manuel @lopezobrador_. Le deseo éxito en beneficio de México. Él y su equipo contarán con el apoyo del @gobmx para realizar una transición ordenada y eficiente. Una vez más, se acredita la solidez de nuestras instituciones y de nuestra democracia. pic.twitter.com/1Ne9RMiace — Enrique Peña Nieto (@EPN) 2 de julio de 2018

A su vez prometió libertad empresarial, de asociación y de creencias, así como las sociales y políticas, todo ello consagrado en la Constitución. Dentro de la lista de adelantos de cómo será su gobierno anunció que instaurará el Mando Único, no habrá confiscación ni expropiación de bienes, ni gasolinazos, además de que se respetará la autonomía del Banco de México, debido a que habrá disciplina financiera.

Continuó el primero de los dos mensajes que se prevé dé esta noche, al advertir que “no se expropiarán ni confiscarán bienes. Me basaré en desterrar la corrupción de nuestro país”, insistió, al tiempo que agradeció las llamadas y menciones de felicitación que recibió de sus adversarios y presidentes de América Latina.

Insistió que la corrupción no es un fenómeno cultural sino parte de un sistema político en decadencia. “Por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. Bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la República permitirá la corrupción o impunidad. Sobre aviso no hay engaño, todo el que lo haga será sancionado, incluyo a compañeros de lucha, a los amigos y los familiares. El buen juez por la casa empieza”, sentenció.

Donald Trump felicita a López Obrador en Twitter

También dijo que expresaba su “respeto para los candidatos y partidos, lo mismo manifiesto para los tres abanderados con quienes competí”.

Afirmó que ejercerá el cargo de presidente desde las 6 de la mañana con el gabinete de seguridad. “Habrá mando único y perseverancia. Seremos amigos de todos los gobiernos del mundo. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, dijo.

Dijo que con el gobierno de Estados Unidos se buscará una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. Igual que para la defensa de los migrantes.

“Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré, no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo. También confieso que tengo una ambición legítima, quiero pasar a la historia como un buen presidente de México.

Concluyó al compartir una aspiración en la que aseguró “deseo y anhelo con toda mi alma: poner en alto la grandeza de nuestra patria para construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y felicidad de nuestro país”.

