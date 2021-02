"Venden" a Meade como producto chatarra, lanza AMLO

AMLO insiste en que Meade "no levanta" en las encuestas, pero ahora matizó con calificarlo como "un producto chatarra".

De gira en Veracruz, el precandidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, refirió que al abanderado del PRI lo están “queriendo introducir como se introduce un producto chatarra al mercado, con mucha publicidad”.

No seré mediocre ni mucho menos traidor a la patria. Aspiro a seguir el ejemplo de los grandes presidentes de México.



Hoy iniciamos en Tezonapa una gira de 7 días por Veracruz. pic.twitter.com/NeteJME4a7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de enero de 2018

“Yo sé que están queriendo introducir a Meade como se introduce un producto chatarra al mercado, con mucha publicidad, pero la gente ya no quiere más de lo mismo”, insistió.

En su mitin en el municipio de Tezonapa, el precandidato de Morena-PT-PES también calculó que José Antonio Meade se disputa el segundo lugar de las preferencias electorales con el probable candidato de "Por México al Frente", Ricardo Anaya.

“Nosotros traemos más de 15 puntos arriba, tampoco es para presumir, no me estoy creyendo mucho, pero así están las encuestas”, mencionó en su discurso.

Este domingo estarán los tres presidenciables en la entidad, pero AMLO insistió en que no hay punto de comparación entre los tres mítines, ya que él conoce los 212 municipios de Veracruz y "con todo respeto, no es creerme más que nadie, pero los otros precandidatos no conocen ni 50 municipios".

“Ahora coincidimos porque tienen que venir, porque ni modo que no vengan, ya no les alcanza con estar haciendo conferencias de prensa en la Ciudad de México, tienen que visitar cuando menos los estados porque tampoco vienen a Tezonapa, vienen a Xalapa, vienen a estar en el Puerto de Veracruz, cuando mucho Poza Rica”, señaló.

